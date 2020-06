«Parte de la banda del espionaje ilegal participó del allanamiento al Departamento de Cristina»

El ex intendente de La Plata pasó más de dos horas ante el juez federal Federico Villena, quien le exhibió materiales que darían cuenta de que el producto del espionaje ilegal era remitido, entre otros, a la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo y al ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell.

Los textuales: “Este al mediodía en el juzgado de Lomás de Zamora, hay una organización ilegal que investigaba sectores políticos. Me mostraron un pizarrón grande que detallaba como operaba esta organización y otro pizarrón con la información reunida de mi persona y mi familia”. Bruera realizó declaraciones con Andrea Recúpero en Somos Radio, AM 530:

“Fue bastante impactante, es la primera vez que uno puede comprobar que en democracia pasen este tipo de situaciones. Había una organización para-estatal investigando políticos”.

“Tenían dos terminales políticas, recibía información Susana Martinengo a nivel nacional y a nivel provincial Alex Campbell. Había una organización de 15 personas que trabajaban a pedido del Gobierno anterior”.

“Habían números Whatsapp entre Alex Campbell y la banda, también hubo reuniones entre ellos. Tenían un trato que parecía fluido y cercano”.

“Parte de este sector de la banda hizo la operación de allanamiento al departamento de Cristina”.

“El juez tiene una línea explicativa que tiene que ver con las actividades políticas y eclesiásticas. Investigaron a mi tío que es el obispo”.

“Me constituí como querellante y estoy pidiendo como información sobre la ex side paralela que había en La Plata. Queremos ver si esta gente que filmaba marchas y rompía manifestaciones eran parte de este grupo”.

“Había una banda paralela que trabajaba en unas oficinas que se dedicaba a recortar información sobre lo que trabajaban gremios y sindicatos. Intuimos que hay alguna vinculación de lo que pasaba en La Plata y esta investigación”.

“Estoy hay que vincularlo con la mesa judicial que había armado el Gobierno y la persecución que hubo a militantes gremiales y políticos. Hay una investigación judicial que probó un montón de cosas”.

“Yo vi un año de investigación, tengo una carpeta que estaba estudiando para ver exactamente cómo vinculo esto con situaciones que pasaron en La Plata”.

“El PJ de La Plata recibió dos atentados en esta época. Me voy a presentar que había de atentados que quedaron impunes y estas escuchas”.

“En el PJ rompían la puerta de vidrio, entraban, hacían destrozos. Lo hicieron en dos oportunidades y una vez sola robaron una computadora”.

“Estamos pidiendo que se investigue, es interesante que un juez se anime a estas cosas. Hay una ley de inteligencia que supo concebir la democracia y no se está respetando”.

“Los agentes pueden explicar lo que le han pedido, ojalá sea una luz de esperanza para que esto no vuelva a suceder”.