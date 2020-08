Parrilli solicitó incluir las presiones mediáticas dentro de la reforma judicial

“Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”, afirmó el exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner en alusión al inciso E.

El senador del Frente de Todos-Neuquen dijo que en el articulado del proyecto había “algunas luces amarillas”, y se refirió a dos incisos del artículo 70, que establece que los jueces deben denunciar y no pueden fallar por las presiones que reciban de factores externos.

El senador refexionó también sobre la crítica de quienes dicen que este no es el momento «oportuno» para debatir estas cuestionesOscar Parrilli propuso introducir cambios en el proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo para obligar a los jueces a denunciar las presiones recibidas por los medios de comunicación.

💻"Esta propuesta que eleva el presidente no va a resolver todos los problemas de la Justicia pero es el inicio para comenzar a solucionarlos con franqueza y sinceridad. Decir que no es oportuno me parece más una excusa", analiza @OscarParrilli

