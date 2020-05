Para Sabina Frederic, el Estado «regula, pero no es autoritario»

El pasado fin de semana, el presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio por la pandemia de coronavirus. Por esta razón, fueron varios los dirigentes de la oposición que salieron a rechazar esta decisión del Gobierno. Este miércoles, Sabina Frederic, ministra de Seguridad, alegó que estas medidas adoptadas por el Estado “son transitorias”.

Según detalló la agencia Télam, la funcionaria aclaró que el Estado “regula, pero no es autoritario”. De hecho, agregó que se “ha tenido que restringir algunas de las libertades pero es en pos del bienestar general. El Estado regula, pero no es autoritario, totalitario ”. Luego, precisó que, “en general, la gente acepta las indicaciones de las fuerzas de seguridad o la policía”.

“La gente es muy respetuosa en la entrega de documentación y no hubo casos de resistencia a la autoridad. En algunos casos hay adictos, delincuentes, y esta situación pone a la gente al límite. La instrucción a las fuerzas de seguridad es no tener ninguna intervención violenta, dialogar, pero no siempre es posible . Si hubo algunas situaciones en los barrios vulnerables donde estamos con Gendarmería y Prefectura”, aclaró.

Por su parte, la funcionaria también hizo referencia a las protestas de vecinos de countries de la zona de Tigre. Fue ahí cuando insistió en que las libertades restringidas son “transitorias” y buscan el “bienestar general” de la sociedad. “La libertad es uno de los principios de la democracia, también lo es la fraternidad, y hay que recordarle a esta gente que tiene compatriotas, y que el principio de fraternidad hay que sostenerlo” , precisó.

Frederic aludió que “en Europa están cambiando sus fases” y recalcó que “esto no es eterno” y que “hay que armarse de paciencia y pensar que esto es transitorio”. Sobre los casos de coronavirus entre las fuerzas de seguridad expresó: “Tuvimos muchos casos en la PSA (Policía de Seguridad Aeronáutica) al principio, porque recibían los vuelos de repatriados, y hoy ya están solucionados”.