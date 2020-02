Para Negri, la presentación de Guzmán «tuvo sabor a poco» y pidió «no sumar incertidumbre»

Mario Negri habló sobre la renegociación de la deuda.

Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentara en el Congreso para dar definiciones sobre la negociación de la deuda, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, pidió «no sumar incertidumbre«.

Este miércoles, el titular de la cartera de Economía se presentó en la Cámara baja con el objetivo de dar precisiones sobre las negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional.

«La presentación tuvo gusto a poco. Nosotros formulamos 25 preguntas con mucha responsabilidad porque tenemos plena conciencia de que el endeudamiento en la Argentina arrastra muchos años. Esperábamos que el ministro dé más precisiones sobre un programa económico», afirmó el diputado nacional en diálogo con Facundo Pastor

Al tiempo que recordó que el ministro dijo que «iba a pagar el capital y los intereses de la deuda en pesos e iba a buscar refinanciar la deuda en moneda extranjera, pero en estos dos últimos días en esa la estrategia financiera ha fracaso. Dijo que los próximos vencimientos serán distintos, ojalá tenga suerte».

«El ministro tiene una idea que repite, que es que no quiere contar muchas cosas porque es parte de una estrategia, pero es un signo de debilidad, no de fortaleza.», opinó el dirigente radical.

Y agregó: «Me parece necesario que se sepa que la deuda no es de los últimos 4 años, porque si no entramos en una discusión sobre el pasado. Desde el 2010 que la economía no crece, pero es cierto que el gobierno anterior no puede sacarse responsabilidad».

«Creo que hay que tener cuidado de no jugar con fuego, no hay que sumar incertidumbre y por eso como oposición hacemos contribuciones. Pero guarda con coquetear con el default. (Axel) Kicillof amagó con ir por todo y terminó pagando todo y demostró debilidad. Y después dijo que lo había acordado con el Gobierno nacional, fue un mal precedente», reflexionó.

Y al referirse a la incertidumbre, apuntó contra Cristina Kirchner: «Que la vicepresidenta diga desde Cuba que hay que quitar una parte del capital y que la deuda es ilegal y tenga que salir el presidente a decir que ‘nosotros quita de capital no'» y añadió: «Si el gobierno suma incertidumbre, qué queda para el resto de la gente. El ministro Guzmán debe despejar las dudas«.

Por otro lado, al ser consultado sobre el rol de ex mandatario, Negri afirmó: «Mauricio Macri fue presidente y tiene un prudente silencio. Está en Cambiemos, no se lo puede ignorar. Debemos mantener a Juntos por el Cambio unido».

Y concluyó: «Tenemos que hacer una autocrítica. Nosotros también nos equivocamos y perdimos una elección contra el pasado, que es lo que más me duele. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca y si queremos volver a ser alternativa tenemos que corregir los errores».