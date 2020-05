Para Lozano, el fallo de la Corte sobre excarcelaciones «fue un empate»

La abogada Viviana Lozano se refirió esta mañana en diálogo con Radio Altos a la resolución que dio a conocer ayer la Suprema Corte bonaerense respecto a las excarcelaciones en el marco de la pandemia de COVID- 19.

“Leí el fallo porque de lo que surgía en los medios de comunicación era un fallo histórico, pero nada que ver. Mi sensación fue un empate para la sociedad, no revoco todo, no digo que se aplica, pero tampoco digo no se aplica”, consideró.

Sobre la Ley de Víctimas, remarcó que el máximo tribunal de la Provincia lo que hizo fue instar a los legisladores bonaerenses “a que trabajen”. “Tuvieron tres años y no hicieron nada. Si uno lee el tratamiento que hace la Corte, dice que hay un par de artículos que no se pueden aplicar porque hace a los procedimientos. Al no ser obligatoria su aplicación, no es aplicativo que los jueces convoquen a las víctimas, pero por otro lado recomienda a los jueces que previo a resolver hablen y escuchen a las víctimas. Hay una contradicción muy grande, sacan lo que se quiere escuchar, pero en el fondo no lo sacan”, aseveró.

E insistió en que se trató de “un empate para la sociedad”, presentando la Suprema Corte un documento de 62 páginas, pero sin darle la razón del todo ni a uno ni a otro. “Como diciendo, con esto los callo a todos”, consideró.

En tanto, apuntó contra los legisladores y lo acusó de no trabajar. “Festejar el día del fosforito de cabeza azul, pero nunca pensar que hay que reforzar y adaptar la legislación nuestra a la nacional. En tres años no tuvieron tiempo”, ironizó. “Que nos digan para qué les estamos pagando los sueldos. Hay muchas reformas para hacer, esto era vital. En julio de 2017 salió publicada la ley nacional de víctimas. ¿Ningún legislador tuvo tiempo de tratar esto? ¿Tan difícil era tratar el tema?”, criticó.

Por último, al ser consultada sobre juicios políticos contra jueces que otorgaron prisiones domiciliarias en la emergencia por el coronavirus, se preguntó qué tendríamos que hacer con los legisladores que estuvieron tres años sin aprobar la aplicación de la Ley de Víctimas en la Provincia.