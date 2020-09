Para Kicillof el COVID “no es un tema opinable” y cargó contra la oposición y algunos medios

El gobernador habló del avance del coronavirus en el territorio. Dijo que “hay que tratarlos como un tema de salud y seguir las indicaciones médicas”. Aunque afirmó que con los intendentes “hay un consenso y, sobre todo, diálogo”.

El gobernador Axel Kicillof cargó contra un sector de la oposición y algunos medios de comunicación respecto del tratamiento y la valoración que hacen del COVID-19, que en la Argentina ya lleva 471.806 contagiados y 9.975 víctimas fatales, al tiempo que en la provincia de Buenos Aires contabiliza 291.258 infectados y 5.951 muertos.

Durante una entrevista con el programa radial La Contratapa, de FM 93.3 Atlántica Latina, el mandatario dijo que “los contagios detectados por test PCR son sólo una parte, porque hay asintomáticos y es una enfermedad muy traicionera que te obliga a estar atento a los indicadores de duplicación de casos”.

Agregó que su trabajo es “insistir mucho en los cuidados, y al mismo tiempo lidiar con algunos dirigentes y medios que se la han pasado diciendo que no te cuides, que no importa, que el aislamiento no sirve, incluso que el virus no existe, cuando no son temas opinables, hay que tratarlos como un tema de salud y seguir las indicaciones médicas”.

“En la provincia de Buenos Aires hay zonas muy afectadas. Mar del Plata hoy está complicada y por eso el retroceso a Fase 3 del aislamiento. Nos preocupa lo que ocurre en muchas zonas. En el Conurbano hoy la disponibilidad de camas es bastante holgada gracias a una inversión que nunca se había hecho, con más de 1.000 respiradores nuevos, más de 1.200 camas y eso nos da un margen, un respiro para seguir”, enfatizó respecto de la zona más compleja del país, como es el AMBA.



En ese marco, Kicillof se mostró satisfecho “porque pudimos, contra muchos pronósticos, hacer un trabajo importante que permitió que la salud pública llegara a todo el mundo, pero fue clave el esfuerzo de los y las bonaerenses que tomaron en serio los cuidados”.

Consultado sobre el vínculo con los intendentes, muchos de los cuales son de la oposición, el gobernador dijo que “a veces hay algún desacuerdo, pero en términos de la administración de la pandemia hay un consenso y, sobre todo, diálogo”.

Por último, recalcó que “todos queremos que la actividad económica vuelva”, luego subrayó que “a veces me hablan de enamorarnos de la cuarentena. Quien dice eso tiene una idea un poco trastornada de la realidad, a nadie le gusta esta situación, menos cuando las cosas se ponen complicadas. Nadie se enamoró de la cuarentena ni de la pandemia”, y concluyó: “En todo caso, yo estoy enamorado de cuidar la salud de los y las bonaerenses”