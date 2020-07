¿Papu Gómez estuvo cerca de Boca?

Papu Gómez, capitán del Atalanta italiano reconoció que ya en 2019 lo contactaron, sin embargo, «no era el momento de volver»

El capitán y figura del Atalanta italiano, Alejandro Papu Gómez, reveló que durante el 2019 recibió la propuesta de sumarse a Boca, en aquel entonces dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro, a quien conoce de su paso por Arsenal de Sarandí, pero eligió quedarse en el conjunto italiano porque «no era momento de volver a la Argentina».

En declaraciones radiales, Papu Gómez dijo: «Esto no lo sabe nadie, el año pasado me habló Aníbal Matellán (que integraba la Secretaría Técnica junto a Nicolás Burdisso) para llevarme a Boca». Y agregó: «El equipo (Atalanta) estaba peleando por entrar en Champions. Hace ya cuatro o cinco años que el Atalanta está peleando en los primeros lugares». El jugador que en el fútbol autóctono se desempeñó en Arsenal de Sarandí y San Lorenzo, encontró en Atalanta su lugar en el mundo, ya que al margen de su liderazgo como capitán, encontró su mejor versión futbolística, que le permitió incluso ser citado para la Selección argentina.

Atalanta estará presente en la fase final de la Champions League, que la UEFA determinó se terminará de disputar en la ciudad portuguesa de Lisboa, con cruces a un solo partido, lo que desde la óptica de los equipos de menor envergadura, puede igualar el desarrollo y alimentar su ilusión de conseguir el título.

«Yo tengo una muy buena relación con Aníbal (ex compañero suyo cuando estaba en Arsenal) y me llamaron para ver si me interesaba. Mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era momento para volver a Argentina», señaló el atacante.