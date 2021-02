“Papi, no mates a mamá”: Una nena de 8 años filmó las agresiones de su padre

El violento episodio quedó registrado en un audio de WhatsApp. La víctima, Belén Orona, dio detalles del infierno que vive hace 18 años. “Lo que menos quería es que se hiciera público, pero tengo miedo”, sostuvo. Ahora, la familia de su ex la quiere desalojar.

Belén Orona vivió más de 18 años el acoso, abuso y violencia por parte de su pareja y padre de sus seis hijos, Eduardo Brumat.

Belén vive en el barrio Santa Marta en Lomas de Zamora. En ese terreno hay tres edificaciones: adelante vive la madre del agresor, en el medio está la vivienda familiar y atrás vive la hermana de Brumat.

Durante la cuarentena, por sugerencia de una vecina, recurrió a la escuela de sus hijos para pedir ayuda. En septiembre, logró superar el temor y presentó una denuncia en su contra y, aunque le otorgaron una perimetral, el calvario no terminó.

“Dejaron que se quede en la casa de atrás sin que tenga contacto conmigo, pero nunca lo cumplió”, afirmó Belén.

En la causa interviene la UFIJ 16 especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar de Lomas de Zamora, que le extendió la perimetral a 10 cuadras y al botón antipánico se le sumó una tobillera de vigilancia para el denunciado.

Luego, Brumat consiguió vivir en una iglesia en la localidad de Temperley, pero rápidamente lo echaron por mal comportamiento. Fue entonces que se mudó a una vivienda que queda a seis cuadras de los padres y de uno de los trabajos de su ex pareja.

Pero los actos de acosos y violencia no cesaron nunca y cuando no podía acercarse a su ex, la hostigaba por las redes sociales.

“Después la madre lo trajo a la casa de al lado para que viva con un hermano”, relató Belén.

El hecho que mayor preocupación generó en Belén, sus hijos y sus allegados ocurrió el pasado sábado. Ese día mientras estaba en la casa de sus padres la contactaron del dispositivo porque su ex estaba deambulando por el domicilio familiar. “Más tarde, me llamaron sus padres y me dijeron que no vuelva porque él estaba ahí”, agregó.

“Llamé a la policía y me indicaron que si tenía con quien volver, que regresara y que mandaban un móvil. Ya eran las tres de la mañana del domingo y mis hijos tenían que dormir. El hermano se lo llevó, pero se tiró con el auto en movimiento y regresó. Supuestamente la madre llamó al patrullero, pero nunca vino“, narró Belén.

Momentos después, saltó la reja y como su madre y hermano no lograron contenerlo, llegó hasta la casa familiar, rompió la ventana e ingresó para agredirlos y romper todo”.

Como el caso trascendió públicamente, ahora la familia de su ex la quiere desalojar.

