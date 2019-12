Paolo Guerrero ilusiona a Boca y habría canje con Bebelo Reynoso

Tiene un año más de contrato en el Inter y “cosas en común” con Chacho Coudet, el nuevo técnico del equipo brasileño, pero todo dependerá de los millones en juego.

El delantero peruano Paolo Guerrero aseguró ayer que el 8 de enero, cuando vuelva a entrenarse, lo hará en el Inter de Porto Alegre, y que habló con el nuevo entrenador Eduardo “Chacho” Coudet, con el que tiene “varias cosas en común”.

“Uno nunca sabe. En el fútbol una vez estás aquí, otra vez estás allá, y es lo único que puedo decir. Hoy día, yo pertenezco a Inter y mi deseo es estar en Inter en 2020”, agregó.

El delantero, en una conferencia de prensa en Lima, indicó que su deseo es continuar en el club “gaúcho” al menos el año próximo, y reconoció que tiene una cláusula, y señaló que son más rumores que otra cosa la posibilidad de ir a Boca.

“Si bien se sabe que yo tengo una cláusula, hasta el día de hoy pertenezco al Inter, mi deseo es continuar en Inter. Hasta hoy no tengo absolutamente nada concreto, han sido más rumores de prensa que otra cosa. Más del tema no puedo hablar, porque yo no lo sé. Mi deseo para 2020 es seguir en Inter”, aseguró.

El vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, tiene intenciones de sumar al delantero peruano para el equipo del 2020, aunque el presidente del Inter y Coudet lo quieren tener en su plantel.

La clausula del jugador -de 36 años- para abandonar el club de Porto Alegre es de 4,5 millones de dólares.

Guerrero recordó que tiene contrato por dos años. “Siempre que cuando llegue una propuesta buena para el club y para mí, dejaría el club”.

Se vendría el Plan Canje

Aunque en un primer momento hubo trabas de parte de la dirigencia del Inter, al parecer no verían con malos ojos desprenderse del goleador peruano, siempre y cuando entre como parte de pago un jugador xeneize del plantel actual. Se trata de Emanuel Reynoso.

Bebelo, de 24 años y quien tiene contrato con Boca hasta junio de 2022, es del agrado de Eduardo Coudet, flamante DT del club brasileño. El trueque beneficiaría a Boca, quien desembolsaría mucho menos dinero.