Paolo Goltz será nuevo refuerzo del Gimnasia de Maradona

El defensor no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y desembarcará al Lobo en condición de préstamo. El ex Lanús jugó tan sólo cuatro partidos en esta última Superliga.

Paolo Goltz es nuevo refuerzo de Gimnasia de La Plata. El jugador no será tenido en cuenta en Boca y pasará a ser dirigido por Diego Maradona en condición de préstamo.

El ex futbolista de Lanús hace tiempo que viene teniendo poca continuidad y no es una consideración para el Xeneize. De hecho, Miguel Ángel Russo no lo tendrá en cuenta para la recta final del torneo y el comienzo de la Copa Libertadores. Desde su arribo al club de la Ribera en 2017-2018, jugó un total de 33 partidos. En esta última Superliga jugó tan solo cuatro.

Según pudo saber ‘Doble Amarilla’, el duro central oriundo de Entre Ríos llegará a Gimnasia en condición de préstamo por seis meses. Maradona lo pidió como una fija para buscar mayor solidez y evitar recibir goles en los partidos, una cuota pendiente que tiene junto con el Gallego Méndez.