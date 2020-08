Pandemia: Intendentes PRO se diferenciaron fuertemente de la conducción partidaria

Tanto Julio Garro como Néstor Grindetti, los jefes comunales que acompañaron a Axel Kicillof en la conferencia del lunes, resaltaron la importancia del trabajo “conjunto” que se viene desarrollando.

Julio Garro y Néstor Grindetti, los intendentes opositores que acompañaron este lunes al gobernador Axel Kicillof en el anuncio de la nueva etapa del aislamiento social, se mostraron discursivamente muy lejos de lo propalado a diario por la conducción del PRO, en torno a la supuesta restricción de libertades y los llamados a marchar con múltiples consignas en lo peor de la pandemia.

“Es muy importante remarcar todo el trabajo desarrollado desde el 20 de marzo”, enfatizó en primer término el alcalde platense.

Destacó en este sentido que “todos los intendentes hemos trabajado con la Nación, con la Provincia, reconociendo el grave problema que es este virus que no lo imaginábamos y nos hizo cambiar hábitos de vida, costumbres; nos hizo reeducarnos en muchísimas cosas”.

“Este aprendizaje tiene que ser el mismo que nos una para enfrentar lo que viene. Los casos se amesetan pero en un número muy alto; entendemos los problemas, la angustia, la incertidumbre, pero ya vamos a salir”, se esperanzó Garro.

Luego afirmó que “tuvimos cinco meses como sociedad en general de un comportamiento ejemplar, para sacarse el sombrero. Es el momento que nos encuentre igual de concentrados, no tenemos que perderle el respeto al virus, soy de los que piensan que no hay que tener miedo sino respetar lo que tenemos enfrente. Seguir cuidándonos”.

“El cuidado empieza por cada uno de nosotros. Esa va a ser la clave del camino que viene”, concluyó el mandatario de la capital bonaerense.

A su turno, Néstor Grindetti compartió las palabras de su colega y afirmó que el trabajo se da “en tres patas”.

“Lo sanitario, en muy buena sintonía con la Provincia, es lo que nos permite, pese al nivel alto, estar haciendo un seguimiento de los enfermos, lo cual es muy importante”, introdujo.

También ponderó el “respeto a los protocolos de Nación y Provincia y el comportamiento ejemplar de los lanusenses cada vez que bajó una instrucción”.

“La segunda pata es el tema social, no es menor, también hay que destacar la coordinación en cuanto a comedores, la asistencia. Un nuevo público apareció: el vendedor ambulante, el pequeño trabajador. Hubo que hacer una logística distinta”, graficó.

“Y la tercera que es la que hoy por hoy nos tiene más ocupados que es la actividad económica, donde nos toca administrar intereses distintos”, prosiguió el jefe comunal de Lanús.

Dijo al respecto que “vamos definiendo protocolos para lo que viene, monitoreando día a día los distintos índices para no hacer locuras”.

“El mensaje es la importancia del trabajo en equipo, no de boquilla, no para quedar bien, si no realmente con comunicación directa, donde se entienden hasta inclusive las posiciones distintas”, exclamó Grindetti.

Por último, indicó que se trata de “funcionarios que atendemos las circunstancias, vamos a poder salir adelante. No va a ser sin enfermos o sin fallecimientos, pero trabajando de esta forma vamos a garantizar que el daño sea el menor posible”.