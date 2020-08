Pampita será investigada por “maltrato”

La conductora y modelo consiguió que la Justicia silenciará a su antigua empleada, pero ahora la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 la tiene en la mira.

Meses atrás, antes de que la pandemia de coronavirus llegara al país, Cinthia Raquel, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, desestimó la acusación de Viviana Benítez contra Carolina Pampita Ardohain por supuesto “maltrato psicológico y hostigamiento”.

Esto ocurrió precisamente el 28 de febrero de este año, pero a seis meses de aquel fallo la Justicia revocó el sobreseimiento de la conductora de Pampita Online, por Net TV, y a partir de ahora la comenzarán a investigar por “posible coacción y privación ilegal de la libertad”.

Cabe recordar que Viviana Benítez irrumpió en los medios unos días después de que Pampita se casara con Roberto García Moritan, denunciando a la modelo por maltratos.

“Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabajaba de lunes a lunes”, relató en su momento. Según su palabra, no siempre recibía el pago de horas extras por esas tareas.

Por aquel entonces, contó que Pampita “un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, y remarcó que también había “insultos”.

“Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía”, agregó y aseguró que hubo ”muchas situaciones raras” porque a Pampita “siempre se le perdía algo y te acusaba de robo”.

Si bien la justicia en un principio desestimó la acusación de la ex niñera de los hijos de Pampita por “inexistencia de delito”, ahora revocó el sobreseimiento de la modelo y conductora.

“Empezará a ser investigada, se revocó la resolución que decía que esto había quedado en la nada, y la situación judicial de Pampita se empieza a complicar”, advirtió Adrián Pallares en Intrusos.

Viviana Benítez cuidaba a Bautista, Beltrán y Benicio, y también había sido Dama de Honor en la boda de Pampita con García Moritán, pero días después del casamiento presentó su denuncia penal por maltrato psicológico y hostigamiento al señalar que por culpa de los malos tratos que recibía de parte de la modelo, había perdido un embarazo.

Tras la denuncia de la niñera, la modelo no se quedó callada y salió a responder las acusaciones. “Tengo cámaras en mi casa que muestran el horario en el que entra Vivi a la mañana, el único día que entra más temprano son los viernes porque ella lo pidió. Todo lo que está diciendo es mentira”, remarcó Pampita.

Y siguió, entre lágrimas: “Salía a correr a la mañana, al único que lleva al colegio y con chofer acá a tres cuadras es a mi hijo más chiquito. Incluso iba a la verdulería con el auto. Dos veces por semana se retiraba a la tarde para ir a la peluquería”. También mostró las conversaciones que mantenía con Benítez, en los que se puede ver la buena relación que tenía con quien era su empleada.

Para evitar que la niñera siga difamándola en los medios, Pampita también había logrado ponerle un bozal legal. En la resolución se intimó “a la Sra. Viviana Benítez Sanabria para que se abstenga de difundir o divulgar cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia vinculada a la intimidad y privacidad familiar de la Sra. Ardohain Dos Santos en lo que concierne y se relaciona con sus hijos menores de edad. Todo ello bajo apercibimiento de ley y de multa, y previa caución real que deberá ofrecer la actora y evaluará el juzgado”. Ahora, será la modelo la que deberá responder ante la justicia.