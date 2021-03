Pampita mostró su embarazo de cinco meses con un desfile improvisado en plena calle

Las imágenes forman parte de la campaña de una marca que la tiene como modelo. Ardoahin espera una beba con su marido, Roberto García Moritán.

No importa el escenario: puede ser en la pasarela más exclusiva –en cuyo recorrido surgían los codazos y las miradas desafiantes, fruto de una competencia sin tregua– como en la de un estudio televisivo –apropiado para exhibir el canje de turno– y hasta en plena vía pública –ante miradas anónimas y sorprendidas–. Tampoco cuenta el tiempo: así sea en la noche, con adecuada luz artificial, como en pleno día bajo los rayos del sol. Circunstancias al margen Pampita es modelo, aquí y allá. Y así, brilla. Lo demuestra con la naturalidad de quien construyó una exitosa carrera como mannequin ya cercana a los 25 años.

De esa manera sorprendió a eventuales peatones y automovilistas que circulaban por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Avenida del Libertador, en el corazón de Palermo, con una campaña gráfica para una marca de ropa. Y en un breve desfile realizado a la vera del cordón, junto a la senda peatonal, Pampita lució un vestido corto negro de símil cuero de breteles finitos y completó el look con sandalias con detalle de PVC y pulsera de strass. Y algo más: también mostró su embarazo, el mismo que anunció al cumplir 43 años y celebrarlo en las playas de la Riviera Maya, en México. Espera una nena, cuyo nombre no trascendió, o todavía no fue elegido.

El corte del vestido –holgado en la cintura– no permitía apreciar en plenitud su panza, con cinco meses de gestación, como sí en la foto que le tomó su marido, Roberto García Moritán, al fotografiarla en la cama en aquellos días de aislamiento por haber contraído coronavirus (por fortuna transitó la enfermedad, ese “virus espantoso”, como lo definió, sin mayores contratiempos, más allá de un notable cansancio físico). Hasta quedó la impresión de que la conductora, al realizar el posteo de la producción en sus redes sociales, fue cuidadosa al elegir las imágenes, buscando disimular el embarazo: muchas de sus seguidoras remarcaban esta circunstancia.

