Pablo Moyano: «Nos tomó de sorpresa la vuelta al fútbol»

El vicepresidente del Rojo expresó que «pensamos que íbamos a volver más adelante». Mencionó que están trabajando para comprar los instrumentos necesarios según el protocolo. «El lunes comenzaremos con los testeos para el regreso», señaló.

El vicepresidente del Rojo dialogó con Telam y opinó sobre la decisión que tomaron AFA y Gobierno de que la Primera División vuelva a las prácticas el 10 de agosto. Cafiero manifestó este mediodía que «es un puntapié inicial» y que van a «monitorear de cerca la evolución».

Sobre esto, Moyano declaró: «Nos tomó de sorpresa la vuelta del fútbol, pensamos que íbamos a volver más adelante. Estamos trabajando en la compra de todos los instrumentos para cumplir con los protocolos y el lunes comenzaremos con los testeos para el regreso».

El gremialista volvió a reconocer que la decisión los tomó por sorpresa, pero que «los que saben dieron el visto bueno». Por otra parte, declaró que el coronavirus dejará una «debacle económica» en los clubes, aunque hacen «lo imposible» para pagar los salarios de los jugadores y los empleados.

Por otra parte, habló sobre la ausencia de Alan Franco a los entrenamientos, quien se mostró muy molestos con los dirigentes y los acusó de no querer «dejarlo progresar». A esto, Moyano explicó: «Se está hablando por posibles ventas aunque por ahora son sondeos, sabemos que este mercado no será importante y todos mantenemos lo nuestro. Nosotros no recibimos ofertas concretas por Alan Franco hasta ahora, ni por nadie».