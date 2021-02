Pablo Garate: «me preocupa que cada año se va agravando la situación del agua»

Pablo Garate conversó con el equipo de Miradas de Radio por LU3 AM 1080.

El legislador provincial no escapó a ninguna pregunta, y se brindó en cada respuesta. Lo acontecido en Reta, distrito de donde es oriundo, la crisis hídrica en Bahía Blanca, el proyecto de suspender las PASO, y su futuro en la política fueron los temas sobre los que brindó testimonio.

CRISIS HÍDRICA EN BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

“No veo que haya acciones en conjunto entre todos los legisladores. Pero todos estamos intentando que haya una respuesta. El problema se arrastra desde hace mucho tiempo y los gobiernos anteriores no han hecho las inversiones que se necesitaban para mejorar esta situación. Y cada año se va agravando la situación”.

“ABSA tiene que dar una respuesta más contundente, y estoy trabajando en función de eso. Me parece que todos, de alguna manera tenemos que trabajar en un plan que no solo hable del mediano y largo plazo para que haya inversiones para que esto no ocurra, sino en momento en que los vecinos no tienen agua, naturalmente tenemos que buscar una manera de tener planes de contingencia”.

LOS INCIDENTES EN LA LOCALIDAD DE RETA

“Lo que pasó en reta, todavía no se sabe qué es. Está investigando la justicia, hay dos situaciones, una la que ocurrió en el hecho de haber intentado tomar la comisaría. Y también los vecinos dicen que ha habido un abuso de la policía con armas de fuego. Toda está en una situación que no se sabe, se está investigando. La justicia tomó cartas en el asunto en el tema, y hay que esperar que la justicia se expida sobre responsabilidades”.

«El gobierno municipal no tiene un plan no tiene un plan ni de prevención del delito ni de seguridad en general. Entonces la realidad es que vivimos en una situación compleja, durante el 2020 ha habido situación de motochorros, que en pueblos chicos como los nuestros no ocurrían. Ha habido usurpaciones, vecinos que en sus casas no podían vivir producto de situaciones de inseguridad. Reta es una comunidad chica y en verano tiene más gente, pero es preocupante, y es preocupante la falta de respuesta de quienes tienen responsabilidad».

LAS PASO

«Las PASO son un buen sistema de resolver conflictos, es una buena herramienta en cuanto a reforma electoral. Pero no puede ser la única herramienta. Anteriormente planteamos la necesidad de la boleta única, planteamos la ley de financiamiento de partidos políticos, y muchos temas que la ex gobernadora Vidal no accedió a discutir ninguna de estas herramientas de reforma política. Discutir las PASO aisladamente es lo que no debería suceder».

«Las PASO son buenas como herramienta, pero ha pasado que en los últimos tiempos no han sido utilizadas. La gente dice ¿para que voy a votar, si está decidido de antemano porque hay un solo candidato? Ahí es donde podrían hacerse modificaciones que de alguna manera posibiliten que quienes no tengan más de una lista, no compitan. Buscar que las PASO sean voluntarias, y obligatorias las elecciones generales».

SU FUTURO EN POLÍTICA

“Me gustaría tener alguna responsabilidad, trabajar más por mi distrito. Si bien trabajo mucho, la realidad es que ahora con esta situación lo podría hacer más. Decir si quiero ir a un cargo ejecutivo, no va a pasar, porque creo que no me corresponde decir ahora y no entiendo a la política como una carrera donde salís de un cargo y tenés que estar en otro”.

“Está claro que a cualquiera le gustaría ser intendente de su pueblo, pero no me lo pongo como un objetivo cercano. Me gustaría pero no está condicionado a que vaya a ocurrir después de este mandato”.