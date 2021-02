Pablo Abramovich: “La propuesta se acerca bastante a la inflación”

El secretario general de la AJB indicó que la oferta del 34,5% será analizada hoy en asambleas distritales.

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Pablo Abramovich, aseguró que la “propuesta salarial del gobierno es de 34, 5% y se acerca bastante a la inflación”.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que la oferta será analizada hoy durante las asambleas convocadas en los 19 departamentos judiciales.

“Es un avance en un proceso de discusión muy largo. En enero tuvimos dos mejoras que nos acercan al objetivo de empatarle al 36% de inflación”, indicó Abramovich.

Explicó que la propuesta “es todo aumento genuino, nuestra organización no acepta aumentos en negro, va 100% al salario. No mejora el salario, pero sí garantiza casi no tener perdida”.

Abramovich dijo que vienen “reclamando una recomposición del 2018 y 2019, porque se perdió un 25% del poder adquisitivo del salario al imponer aumentos muy por debajo de la inflación”.

Además anunció que hay un compromiso para «el 25 de febrero para poder negociar la paritaria de este año” .