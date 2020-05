Otra tentativa de estafa en forma telefónica

La astucia de los delincuentes no cesa y ante las novedades que el Gobierno emite sobre todo para Jubilados y pensionados, los engaños virtuales no pasan de moda y lamentablemente siguen cobrándose víctimas. Esta vez, quedó en una tentativa. Victima resukltó el decano de la UTN Liberto Ercoli

El mismo describió en CanalSiete el llamado que recibió este mediodia: “Me llaman del número (raro) 711 50547849 para avisarme que me salió la reparación histórica (no soy jubilado). Le sigo el hilo al supuesto abogado de ANSES, que me dice me otorga turno para el 28/5 en Colón 329, P5, of 7, que me atenderá el Dr. Lucas Sandoval.

Debo llevar DNI, un recibo de servicios y EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR $ 340.000.

Para ello, debo darle YA mí cbu y contraseña para poder depositar.

Ahí le corté.

Decidí comunicarlo para advertir la operatoria de estos estafadores degenerados.

Llamó a seguir alertando y ayudando a que nuestros adultos mayores, para que no caigan en redes de estos estafadores