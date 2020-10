Oscar Negrelli: “Nosotros no transamos con la violencia”

El secretario de coordinación de la Municipalidad denunció el intento de toma del palacio comunal por parte de organizaciones sociales.

El secretario de coordinación de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli, ratificó la decisión de la gestión municipal de denunciar judicialmente a quienes intentaron ingresar por la fuerza dentro del palacio municipal y aseveró que “nosotros no transamos con la violencia, lo que se rompió es de todos los platenses, acá hubo un intento de toma, no damos la señal confusa que dialogamos con los violentos para que no se violenten más”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une dijo que “primero hubo una manifestación de organizaciones sociales embanderadas en el kirchnerismo que protestaban por una serie de cosas que dicen estar faltando. Se coordinó una reunión para hoy a las 12, los responsables comunicaron que hacían una asamblea y se concentraban en calle 12 pero a la media hora una columna irrumpió sobre el playón de calle 11 con la intención de ingresar al municipio y amenazando con permanecer hasta tanto se cumplan todas las exigencias que planteaban”.

En ese sentido, Negrelli apuntó que “si me quedo en un lugar que no es mío, donde no trabajo, si me quedo es prácticamente una toma” y aclaró que “primero actuó el personal de seguridad del municipio y luego la Policía que de ninguna manera reprimió”.

“Las organizaciones sociales hace 5 meses rompieron el marco de unidad que tenían, algunas se reúnen con nosotros y el Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie, cuyas cabezas en La Plata fueron candidatos del Frente de Todos, en agosto decidieron romper todo diálogo”, señaló Negrelli.

Agregó que las declaraciones del intendente Julio Garro en torno a los mensajes confusos que se envían desde el Ejecutivo bonaerense sobre las tomas de tierras “expresan que más allá de la problemática, las medidas que se van tomando, la forma en que se van abordando generan mayor confusión y esto aparece como una señal equivoca”.

Negrelli expresó que “las usurpaciones desde nuestro punto de vista son un delito, la propiedad privada es inviolable, no todo es justificable. La realidad social y política no da lugar a esto, no se puede soslayar la violencia e intento de toma porque supuestamente había un reclamo, lo que en realidad hay es un hecho delictivo”.