Orgullo argentino: Nadia Podoroska se metió en las semis de Roland Garros

Can't stop, won't stop with the perfect drop shot 🤩 @nadiapodoroska #RolandGarros pic.twitter.com/0lgMujeaBe

De esta manera, alcanzó a Gabriela Sabatini y Paola Suárez como las únicas mujeres argentinas que habían jugado una semifinal de Grand Slam.

Además, se mete en otra lista histórica: es la tercera jugadora que arrancando desde la clasificación, se mete de lleno entre las cuatro mejores

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

