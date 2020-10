Operarán a la puntaltense que vendió tortas para pagar su cirugía

Karen Sánchez, la joven profesora puntaltense que inició un emprendimiento propio para poder operarse de la cadera por una malformación de nacimiento, podrá por fin someterse a la tan anhelada como necesaria intervención quirúgica.

Tras batallar contra las dificultades económicas y un «error de la ortopedia» que le impidió intervenirse en primera instancia, el sueño de tener una mejor calidad de vida superó a todas las contingencias.

Es por eso que, según cuenta Punta Noticias, este viernes se producirá la operación en el Hospital Interzonal Dr. José Penna, donde ya se encuentra internada. A partir de las 8 de la mañana está previsto que ingrese a quirófano.

La joven de la vecina localidad nació con una luxación de cadera congénita. Para juntar los 500 mil pesos requeridos para la intervención, comenzó a vender tortas ya que no disponía de una obra social que facilitara el procedimiento.

Con la ayuda de la comunidad rosaleña, la docente de 24 años pudo reunir el monto estipulado para comprar la prótesis que los profesionales le colocarán en la jornada.

Sin embargo, vale recordar que el pasado 28 de agosto ya iba a ser intervenida quirúrgicamente pero una grosera falla – el implante que le habían comercializado no era del tamaño correcto – frenó todo cuando estaba a punto de ser anestesiada.

A ello se sumó el escenario sanitario que la pandemia agravó en Bahía Blanca, con camas de internación ocupadas en casi su totalidad y las fechas que iban mutando de manera constante.

“Hace 4 meses lloraba porque tenía que usar muletas. Estos 4 meses son los más eternos de mi vida, el dolor no me permite descansar, no me puedo desenvolver como lo hacía antes, pero todo esto me da mucha más fuerza y coraje para salir adelante”, expresó Sánchez hace algunos días en su cuenta personal de Facebook.

Pero todo esfuerzo y espera tiene su premio, por lo que hoy ya podrá emprender el ansiado camino a su sueño.