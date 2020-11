Olimpo estalló contra Lacunza: “Se fue como una rata”.

Angel Tuma, presidente de Olimpo, explotó de furia luego de que el defensor Leandro Lacunza partiera raudamente del club cuando apenas faltan dos semanas para el inicio de la competencia.

Según un comunicado emitido por el propio club, el jugador aprovechó que la dirigencia anterior no presentó en tiempo y forma la renovación de su contrato en AFA, por lo que se declaró en libertad de acción y terminó arreglando su llegada a Brown de Puerto Madryn, equipo dirigido por Marcelo Broggi (ex DT del aurinegro) y que milita en la B Nacional.

“Lacunza tenía contrato en la gestión de Alfredo (Dagna). El mismo se vencía en junio de 2019, pero en la gestión anterior le realizaron una prórroga hasta 2021. Sin embargo, al igual que sucedió con el caso de Coacci (se fue a Defensa y Justicia) su contrato nunca fue presentado en AFA, por lo que junto con su representante se declaró en libertad de acción”, contó Tuma, en comunicación con El Deportivo 24.

Según Tuma y más allá de lo sucedido previamente con Coacci, desde la dirigencia comenzaron a revisar los contratos que se vencían en diciembre y no los que tenían plazo hasta junio. “El jugador estaba entrenando, cobrando su sueldo en tiempo y forma y hasta estuvimos hablando de una renovación”, mencionó.

“El jugador había venido a hablar con nosotros hace un par de meses, porque consideraba que no era del gusto del entrenador y que no iba a tener lugar. Nosotros le dijimos que no teníamos problemas de negociar por él si llegaba alguna oferta, pero que pensemos en una renovación. Nunca nos mencionó algo de este tema”, dijo.

“Lo que más nos duele son los modos. Se fue como una rata y sin despedirse de los compañeros. Olimpo le dio mucho y no era la manera de pagarle a la entidad”, completó.

Además, Tuma aprovechó la ocasión también para castigar a la gestión anterior. “Que son unos ineptos totales, no caben dudas. De todos modos, nos resulta llamativo lo que sucedió con Coacci y ahora con Lacunza. Me da por pensar que había algo más detrás de todo esto. Es raro que hayan perdido a dos jugadores, que eran patrimonio del club, de la misma manera”, completó.