Olavarría registró un brote de 62 casos de coronavirus en un solo día

COVID-19

El intendente, Ezequiel Galli, aseguró que es la mayor cifra desde el comienzo de la pandemia.

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, afirmó que en su distrito se registraron 62 casos de coronavirus en las últimas 24 horas,

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une explicó que “hace un par de semanas que empezaron a aumentar los casos, particularmente entre el personal esencial de salud y seguridad y mucho también por las reuniones sociales”.

Galli destacó que “lo de ayer fue un caso excepcional. Fue el día que más casos registramos. Veníamos de tener 20, 21 y ayer registramos 62” y aclaró que “muchos de ellos tienen que ver con un geriátrico donde están contagiados, los residentes y el personal”.

En ese marco, detalló que actualmente en el distrito hay «10 personas internadas en clínica por COVID y 3 personas en la Unidad de Terapia Intensiva, de las cuales, una no es de Olavarría”.

Sin embargo, el intendente llevó tranquilidad a la población al señalar que se trata de una “cápsula de casos, son todos nexos, no están desparramados por toda la ciudad. Además, la mayoría de los contagiados son asintomáticos y el 80% de los casos que tenemos están por debajo de los 60 años.”

Además, Galli aclaró que no el municipio no opera con “reglas propias” y explicó que en Olavarría funcionan gimnasios y natatorios porque todos los bloque del Concejo Deliberante “aprobaron una resolución para que estén en Fase 4 porque el Comité de Crisis local evaluó que no hubo contagios mientras estuvieron abiertos dado que los protocolos son muy estrictos”