Ofrecen camiones cisternas para llegar a los barrios sin agua

El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, admitió que la situación de Bahía Blanca en cuanto a la provisión de agua potable «está muy complicada».

Dijo que son «más que validos» los reclamos de los vecinos y que en la reunión que mantuvieron esta tarde en el campus de la UNS se plantearon «situaciones que vienen de años y se van agravando».

Como solución inmediata a la falta del suministro, el funcionario reconoció: «el problema que hay hoy en día es que la única forma de llegar con agua a determinados barrios es con métodos muy precarios como son los camiones cisternas».

A su vez indicó que hay muchos sectores donde no hay presión. «Se vacían las redes a un ritmo sorprendente. Hay lugares donde no llega el agua. La situación es muy complicada. El sistema es muy complejo, está muy deteriorado, no tiene marcha atrás hay que reemplazarlo y resolverlo si o sí».

En cuanto a obras, Jelinski indicó que con el financiamiento que se ha obtenido a través de la CAF los trabajos se iniciarán el año que viene.

«Se reemplazarán 250 cuadras de caños que están en un estado calamitoso. Estamos ahora con la reparación del acueducto de Brandsen, pero hay cosas que resolverlas en el momento y como charlábamos hoy con los vecinos, aunque sea piden llegar con bidones de agua», expresó.

Por otro lado, pidió a los vecinos cuidar el recurso y no utilizarlo, por ejemplo, para el riego de plantas o para el llenado de piletas.

Destacó por último que hoy ABSA cuenta con 20 cuadrillas operativas. «En octubre (cuando estuvo por última vez en Bahía Blanca) no nos imaginábamos que íbamos a pasar esta situación en noviembre, estos conflictos pasan en diciembre. Nos estábamos preparando, pero nos sorprendió con las altas temperaturas».

Jelinski recordó que ABSA tenia una deuda de más de 1200 millones de pesos con los proveedores y que parte de ella se cubrió con bonos la semana pasada. «Estarían faltando 600 millones más», agregó.