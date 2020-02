Núñez Fariña: «La salud no tiene color político»

En Informate Acá dialogamos con Maximiliano Nuñez Fariña, quien fue designado como director de Región Sanitaria 1. Cabe destacar que hasta diciembre del año pasado, el odontólogo fue concejal en el PJ Cumplir.

«Es un orgullo que me hayan convocado para estar presente en esa nueva gestión, para mí la salud siempre fue mi fuerte, es parte de mi formación profesional. El lugar lo encontré en excelentes condiciones humanas, hay mucha deficiencia de infraestructura, pero el equipo de trabajo es totalmente envidiable», explicó.

Por otra parte, habló de los proyectos a corto plazo y dijo que «apuntamos a ser el nexo entre el Ministerio de Nación y provincia, focalizar todos los planes y programas que brindan y poder llevarlos a los municipios. Poder estar más cerca del secretario de salud, nuestra política es que todos los vecinos tengan acceso».

Con respecto al trato con el Secretario de Salud, Pablo Acrogliano, explicó que todavía no hubo una reunión, pero destacó que «la salud no tiene color político».

Por otra parte, se refirió al tema vacunas y a la problemática que hay por la escasez de la Menveo. Recordamos que es una dósis incluída en el Calendario Nacional, de carácter obligatorio y gratuito. Deben acceder a ella los chiquitos de 3, 5 y 15 meses y luego a los 11 años.

«La deficiencia sobre esa vacuna es a nivel mundial, no es sólo en Bahía Blanca o Buenos Aires. Esperamos que se revierta, es una problemática nacional muy grande«, dijo. Y agregó que en cuanto a otras vacunas, no han «tenido inconveniente en las entregas».

Y por último, también hablando de la Menveo dijo: «Tampoco está en e mercado, no es que la podes comprar en farmacia, si no entra al país es difícil que se pueda distribuir. No hay para la entrega, se sabe que se está gestionando para que puedan entrar al país».