Nuevos Protocolos y Actividades Habilitadas a partir del 27 de abril

Tornquist Municipio informa a la comunidad, las nuevas actividades habilitadas a partir del lunes 27 de abril, y sus protocolos de seguridad e higiene para su funcionamiento.



1.- TALLERES MECÁNICOS, GOMERÍAS, METALURGIAS, REPARACIONES PARTICULARES Y VENTA DE LEÑA:

Medidas para atención del cliente:

• Mantener 1.5 mts de distancia entre personas.

• Uso de mascara facial, tapabocas o barbijo casero durante la atención del cliente.

• Limpieza de todas las superficies con agua con lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o con alcohol 70%.

• Proveer los elementos de higiene mínimos para el cliente: alcohol en gel o jabón para lavado de manos, toalla de papel, ambiente ventilado.

• Horario de atención de 8.00 a 17.00hs (sin excepción).

• Recibir un cliente por vez previo llamado telefónico para coordinar horario de atención.

• El cliente no debe permanecer en el negocio durante la reparación.

• No compartir con ninguna persona vasos, cubiertos, mate ni ningún elemento de higiene.

Medidas en el lugar de trabajo:

• El trabajo debe ser realizado por una persona sola, pudiéndose realizar de a dos personas en los casos en los que se requiera.

• No compartir elementos de higiene personal, vasos, bombillas, cubiertos, etc.

• Antes de comenzar el trabajo en un vehículo se deberá realizar limpieza de las superficies del habitáculo (volante, panel de control, asiento, puerta) con paño limpio con alcohol 70% o agua con lavandina (1 litro de agua con 10 ml de lavandina). Se sugiere uso de guantes (solo durante la limpieza y luego descartar) o limpieza de manos inmediatamente después de realizar la limpieza.

• Mantener ventanillas abiertas del vehículo si debe trabajar en el interior del mismo.

• Mantener el ambiente de trabajo ventilado y limpio.

• Limpieza de manos frecuente.

• Cambiarse la ropa de trabajo antes de regresar a su vivienda.

2.– MOTOMANDADOS y DELIVERY:

• Uso de máscara facial, tapaboca o barbijo casero.

• Al retirar el producto a entregar, se debe limpiar el mismo con paño con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Limpieza de manos con jabón o alcohol en gel luego de cada entrega previo al ingreso a su vehículo.

• Mantener el distanciamiento social de 1.5 mts mientras sea posible (excepción: al entregar paquete y al recibir pago, y alejarse en forma inmediata).

• Circular en vehículo sin acompañante.

• No ingresar a los domicilios. Las entregas deben ser realizadas en vía pública (sin excepción).

• Realizar entregas en los horarios establecidos de 8 a 17 hs.

• Luego de la jornada laboral limpiar habitáculo del vehículo (volante, asiento, puerta del conductor, manijas), llaves, celular y cualquier elemento personal de uso frecuente con paño con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Al llegar al domicilio propio, lavar ropa utilizada apartada del resto (se recomienda a 60° en lavarropas) e higienizarse.

3.- HOGARES DE ANCIANOS EN EL DISTRITO DE TORNQUIST:

Medidas para el personal:

• Cambio de ropa y calzado de personal antes del ingreso a zona común de los residentes.

• Lavado de manos antes de ingresar y luego de cada práctica realizada.

• Prohibido el uso de joyas de cualquier tipo.

• Cabello recogido.

• Control de temperatura al ingreso y finalización de la jornada laboral. En caso de fiebre no puede ingresar a trabajar.

• Uso de máscara facial más tapabocas para la atención de residentes.

Medidas para el funcionamiento del hogar:

• Continúan suspendidas las visitas mientras se mantenga cuarentena.

Pautas de higiene:

• Limpieza de todas las superficies con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o con alcohol 70%.

• Ventilar habitaciones y espacios comunes por lo menos 4 veces por día.

• Ventilar previo armado de cama mañana y tarde.

• Mantener distancia con residente siempre que sea posible de 1.5 mts.

• Lavado de manos luego de cada práctica o contacto con superficies.

• Se recomienda tener una organización de horarios en dos turnos para las comidas para reducir el número de abuelos (lo que les permita mantener distancia de al menos un metro en la mesa y no enfrentados)

4.- ATENCIÓN DE CONSULTORIOS, PROFESIONALES DE LA SALUD, ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO:

• Otorgar turnos de manera telefónica o cualquier otra manera no presencial.

• Uso de máscara facial o barbijo casero, paciente y profesional.

• Solo podrá estar una persona en sala de espera, el resto deberá estar afuera del lugar donde deba atenderse.

• Mantener ambientes ventilados.

• Horario de atención de 8.00 a 17.00hs

Medidas para el funcionamiento del lugar:

• Limpieza de todas las superficies con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o con alcohol 70%.

• Ventilar habitaciones y espacios comunes por lo menos 4 veces por día.

• Limpieza de manos luego de la atención de cada paciente.

• Proveer elementos de higiene par los pacientes al ingreso: alcohol en gel o jabón.

5.- PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA:

• Otorgar turnos en forma telefónica.

• Se solicita al cliente no concurrir en caso de fiebre, asociada o no, a síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, rinitis, etc. Ni tampoco con síntomas respiratorios sin fiebre incluyendo pérdida del gusto y olfato.

• Atención de un cliente por vez a puertas cerradas.

• Concurrir sin acompañamiento.

• Proveer elementos de higiene para el cliente: alcohol en gel o jabón para lavado de manos al ingreso.

• Uso de tapaboca del cliente como así también el profesional.

• Lavado de manos frecuente por parte del profesional luego de tocar cualquier superficie y al finalizar la atención.

• Limpieza de todas las superficies luego del paso de cada cliente con paño con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Mantener ambientes ventilados.

6.- COMERCIOS DE VENTA DE INSUMOS ESENCIALES CON ATENCIÓN AL PÚBLICO, MERCADOS, ALMACENES, SUPERMERCADOS, ÓPTICAS, CASAS DE ORTOPEDIA, MERCERÍAS y PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS:

• Uso de mascara facial, tapaboca o barbijo casero, trabajadores y clientes.

• Horario de atención de 8.00 a 17.00hs.

• Limpieza de manos con jabón o alcohol en gel luego de manipular insumos, dinero o tarjetas plásticas.

• Sostener el distanciamiento social de 1.5 mts (excepción: entrega de insumos o al recibir pago. Luego alejarse en forma inmediata).

• Deberán mantener el distanciamiento social y no compartir elementos de higiene ni utensilios como bombillas, vasos y/o cubiertos.

• Limpieza de todas las superficies y de los insumos con paño con lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Realizar entregas de pedidos telefónicos en los horarios establecidos cumpliendo el protocolo del servicio de motomandados o delivery.

• Mantener ambientes ventilados.

• Respetar la cantidad de clientes según superficie del local. El resto de los clientes deben esperar fuera del comercio respetando el distanciamiento.

• Respetar distanciamiento social con repartidores y cumplir con el protocolo de entrega de insumos.

7.- ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, CORRALONES, FERRETERÍAS, PINTURERÍAS, VETERINARIAS y CENTROS DE ESTÉTICA PARA MASCOTAS:

• Uso de mascara facial, tapabocas o barbijo por parte de trabajadores y clientes.

• Horario de atención de 8.00 a 17.00hs.

• Limpieza de manos con jabón o alcohol en gel luego de manipular insumos, dinero o tarjetas plásticas.

• Sostener el distanciamiento social de 1.5 mts (excepción: entrega de insumos o al recibir pago. Luego alejarse en forma inmediata).

• Mantener el distanciamiento social y no compartir elementos de higiene ni utensilios como bombillas, vasos y/o cubiertos.

• Limpieza de todas las superficies y de los insumos con paño con lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%. Mantener ambientes ventilados.

• Realizar entregas de pedidos telefónicos en los horarios establecidos cumpliendo protocolo de entrega a domicilio.

• Para el caso de los centros de estética para mascotas, se atenderá solamente por turno obtenido vía on line, de una mascota por vez que será acompañada por una sola persona.

• Mantener ambientes ventilados.

• Respetar la cantidad de clientes según superficie del local. El resto de los clientes deben esperar fuera del negocio respetando el distanciamiento.

8.- PROFESIONALES (contadores, abogados, del ámbito notarial y similares):

• Desempeñar su función a puertas cerradas.

• Horario de atención: de lunes a viernes de 8.00 a 17.00hs.

• Priorizar realización de trámites vía telefónica, mail, online o whatsapp, recepción de documentación por ventanilla o modalidad puerta cerrada, días lunes y miércoles de 8.00 a 12.00hs.

• En caso de que el cliente deba firmar documentación, la misma le será enviada por motomandado o delivery.

• Solo pueden estar en la oficina el profesional y un empleado sin excepción. Se acepta la presencia del empleado solo en caso de que cuente con espacio físico para estar solo o que la oficina cumple con el requerimiento de más de 2 mt2 por persona (profesional y empleado). En caso que varios profesionales se desempeñen en la misma oficina lo deben hacer en horarios alternos. Mismo criterio si cuenta con más de un empleado.

• Debe proveer elementos de higiene: alcohol en gel o jabón para lavarse las manos.

• Limpieza de todas las superficies con agua más lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Mantener ambientes ventilados.

Se exceptúa de lo antes establecido a aquellos casos pertinentes a la ACTIVIDAD NOTARIAL en los cuales la presencia del cliente resulte extremadamente necesaria, no pudiéndose realizar la tarea de otra forma. En dichos casos se deberá:

• Otorgar turnos en forma telefónica (lunes y miércoles de 8.00 a 12.00hs).

• Se solicita al cliente no concurrir en caso de fiebre, asociada o no, a síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, rinitis, etc. Ni tampoco con síntomas respiratorios sin fiebre incluyendo pérdida del gusto y olfato. Tener en cuenta que los que provengan de zonas de riesgo en los últimos 14 días deberían hacer aislamiento domiciliario.

• Atención de un cliente por vez a puertas cerradas.

• Concurrir sin acompañantes.

• Proveer elementos de higiene para el cliente: alcohol en gel o jabón para lavado de manos al ingreso.

• Uso de tapaboca del cliente como así también el profesional.

• Lavado de manos frecuente por parte del profesional luego de tocar cualquier superficie y al finalizar la atención.

• Limpieza de todas las superficies luego del paso de cada cliente con paño con agua y lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Mantener ambientes ventilados.

9.- LAVADEROS DE AUTOS:

• Horario de lunes a viernes de 8.00 a 17.00hs.

• Atención una persona por vez.

• Otorgar turnos en forma telefónica.

• Uso de mascara facial, tapabocas o barbijo por parte de trabajadores y clientes.

• Limpieza del habitáculo con agua más lavandina (litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%. Mantener ventanillas bajas.

• Para los operarios se recomienda máscara facial + tapabocas por el riesgo de salpicaduras durante la limpieza del habitáculo.

• Al retirar o entregar vehículo, limpieza de manos en forma previa y posterior.

10.- OFICIOS Y SERVICIOS EN DOMICILIOS PARTICULARES (albañiles, gasistas, pintores, electricistas, servicio de limpieza, corte de pasto, fumigación y similares):

• Horario de 8.00 a 17.00hs.

• En el ambiente que va a realizar el trabajo no debe permanecer ninguna persona que habita en el domicilio.

• Para el caso que las tareas se desarrollen dentro de un inmueble habitado, se mantendrán las normas de distanciamiento social debiendo, el contratista, contar con artículos de desinfección personal con más los elementos necesarios para desinfectar los espacios de trabajo.

• Mientras permanezca en la vivienda deben usar tapaboca los integrantes del hogar y el trabajador.

• Luego de retirarse de la vivienda limpiar superficies con agua con lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) y alcohol 70%.

• Mantener ambientes ventilados.

11.- LOCALES CON ATENCIÓN AL PÚBLICO DE FORMA LIMITADA (Cooperativas eléctricas, inmobiliarias, concesionarias, obras sociales, sindicatos, mutuales, compañías de seguro, cobro de cuotas de clubes, instituciones y demás asociaciones civiles sin fines de lucro, bibliotecas y similares)

• Horario de 8.00 a 17.00hs.

• Atención una persona por vez.

• Uso de tapaboca cliente y vendedor.

• Mantener distancia de 1.5 mts entre cliente y vendedor. Solo acercarse con la entrega de mercadería y para pago.

• Lavado de manos con jabón o alcohol en gel luego de cada venta y/o cobro

• Limpiar las superficies en contacto con cliente en forma frecuente con agua más lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Colocar trapo de piso con agua y lavandina al ingreso del local para limpieza de calzado.

• En el caso de las bibliotecas, no se permitirá el ingreso de personas al salón, será atendida por una sola persona y los libros en devolución deberán permanecer no menos de 10 días en un ambiente apartado antes de estar disponible en los estantes. Para el cobro de cuotas la metodología es similar a una asociación civil sin fines de lucro.

12.- CON VENTA ON LINE (Librerías, tiendas, marroquinerías, ropa de blanco, polirrubros, bazar, electrodomésticos y similares):

• Trabajar a puertas cerradas.

• Horario de 8.00 a 17.00hs.

• Trabajar con tapabocas

• Trabajar de a una persona por vez. Si cuentan con más de un trabajador hacerlo en horarios alternos.

• Sólo se podrá realizar la venta on line/telefónica con entrega por delivery.

• Limpieza de todas las superficies en forma frecuente con agua más lavandina (1 litro de agua más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Limpieza de manos luego de la cada entrega.

• Proveer elementos de higiene para los trabajadores al ingreso: alcohol en gel o jabón.

• Mantener ambientes ventilados.

13.– COMERCIOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS:

• Conforme al Decreto Municipal Nº233/20, en su Artículo 3 que determina: “Los Comercios pertenecientes al rubro Comidas Hechas, deberán trabajar a puertas cerradas y sólo aplicando la modalidad “Delivery”. Podrán hacerlo dentro del horario comercial corrido de 8 a 17 hs y por la noche en el horario de 20 a 23 hs”

• Trabajar respetando distanciamiento social de 1.5 mts.

• Uso de tapabocas, guantes y cambio de ropa con la que proviene de la vía pública.

• Limpieza de todas las superficies con agua más lavandina (agua 1 litro más 10 ml de lavandina) o alcohol 70%.

• Limpieza de manos frecuentes con jabón o alcohol 70%.

• Ventilar ambientes.