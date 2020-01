«Birds of Prey» estará protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn.

Este jueves 9 de enero, Warner Bros presentó un nuevo tráiler oficial de «Birds of Prey: And the Fantabalous Emancipation of One Harley Wuinn». El film estará protagonizado por Margot Robbie.

Luego de haber sido abandonada por el Joker en Escuadron Suicida, Harley Quinn regresa en busca de su emancipación. Asimismo, pronto descubrirá que no es la única en Gotham City con esos planes y se encontrará con Black Canary, Huntress y Renee Montoya. Juntas trabajarán en equipo para salvar a una joven en peligro y derrotar a Black Mask, un enigmático y poderoso señor del crimen. El film estará dirigido por Cathy Yan. La protagonista será Margot Robbie (El Lobo de Wall Street) junto con Mary Elizabeth Winstead (Duro de Matar), Jurnee Smollett Bell (Lovecraft Country), Rosie Perez (Fearless) y Ewan McGregor (Moulin Rouge). «Birds of Prey» se estrenará el 7 de febrero a nivel mundial. Warner Bros presentó el tráiler oficial subtitulado de «Birds of Prey: And the Emancipation of One Harley Quinn».

https://youtu.be/xthGgPbyhD4