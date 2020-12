Norovirus: expertos estiman que en 4 meses podrían producirse 65 millones de contagios.

Lo alertaron organismos de Estados Unidos. El Norovirus cuenta con distintos casos confirmados en China. En Argentina, hubo un brote en agosto de 2019.

Especialistas estadounidenses estimaron que en abril de 2021 podría haber 65 millones de contagiados de norovirus. Se trata de una cifra similar a la contabilizada con el coronavirus, cuya pandemia alcanzó a 71,2 millones de personas afectadas.

La situación fue alertada por especialistas del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos. “Aunque es un problema durante todo el año, los brotes de norovirus son especialmente desafiantes durante los meses de invierno, coincidiendo con la temporada anual de influenza y, este año, la pandemia de SARS-CoV-2 en curso, lo que podría abrumar a ciertas instituciones si no se trata de manera profesional”, advirtió el CDC en su último reporte.

La cepa ya se encuentra presente en China en donde al menos 50 niños se contagiaron. Si bien consideraron “un cuadro común”, no descartaron su “peligrosidad” sobre todo en menores y adultos mayores.

El norovirus es responsable de la mayoría de las infecciones estomacales. Se transmite con tan solo tocar superficies contaminadas, contacto con algún contagiado o comer comida infectada.

Norovirus en Argentina

La Sociedad Argentina de Infectología ( SADI) emitió un comunicado en 2019 tras haber detectado más de 400 positivos en estudiantes que visitaron la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hubo un total acumulado de 1400 casos.

“Desde el 15 de agosto del corriente año se registra un brote de Norovirus en la ciudad de Bariloche. A la fecha son 1400 los afectados, en su mayoría estudiantes que visitaron la ciudad en contexto de viaje de egresados. Recientemente la ciudad de Maciel (Santa Fe) confirmó la existencia de un brote en curso con 400 casos. Los primeros casos fueron registraron en una escuela primaria”, detalló la SADI.

“Norovirus es una causa importante de gastroenteritis esporádica y epidémica en todo el mundo. Las manifestaciones graves se observan con mayor frecuencia en niños menores de 5 años, mayores de 65 años y en inmunocomprometidos”, explicaron.

Norovirus: cuáles son los síntomas

Tras un período de incubación de 12 a 48 horas, los síntomas clásicos incluyen la aparición repentina de vómitos, dolor abdominal y diarrea acuosa. Los síntomas constitucionales incluyen fiebre, mialgias, malestar general, cefalea y escalofríos.

Los vómitos y diarrea generalmente se presentan juntos, pero cualquiera de ellos puede estar ausente y la mayoría de los pacientes experimentan una infección breve y autolimitada que se resuelve en 2 a 3 días.

Sin embargo, el espectro clínico de la enfermedad es variado y un tercio de los infectados son asintomáticos.

Norovirus: adultos mayores

Los pacientes con comorbilidades, los ancianos y los inmunocomprometidos, tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, siendo menos frecuente entre adultos sanos. Se han descripto síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso transitorio, síntomas neurológicos, enterocolitis necrotizante, convulsiones y artritis postinfecciosa en la población pediátrica. En los adultos mayores, se informaron una mayor duración de la diarrea e incluso una recuperación más lenta de la enfermedad.