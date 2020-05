No tienen perdón: robaron leña destinada a familias carenciadas en Pringles

En las últimas horas robaron leña que estaba destinadas a familias carenciadas en Coronel Pringles. Una persona se habría llevado dos carros de leña y 2 rollos de alambre del propietario del lugar.

El terreno está ubicado en calle 57 y Sáenz Peña, y desde allí se distribuye leña a más de 120 familias de la vecina localidad.

Fabio Suárez de “Solidaridad Pringlense” contó que “llegamos a las 8 de la mañana, aparentemente estaba todo muy normal, pero resulta que nos comunicamos con el dueño del predio que vive atrás, nos comenta que había ido una persona con un carro y se había llevado leña. Pero en realidad se llevó 2 carros, porque llevó el primero, lo descargó y volvió por más. Pero la misma persona se llevó rollos de alambre que eran propiedad del dueño del predio, se robó materiales de ese predio”

Suárez agregó que “esta era la leña que nos habían donado para la gente necesitada, en ese predio tenemos una parte, y en otro predio otra parte de la leña”.

A modo de reflexión, Suárez expresó; “Si te digo que no te doy, es porque no tengo, no porque no quiero, pero de ultima, me preguntas si podés venir a buscar tanta leña, te doy un poco, no precisas hacer eso, encima tener la falsa viveza de descargarte 2 carros como pancho por tu casa, y llevándose cosas del dueño del lugar, esto es muy molesto”.