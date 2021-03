“No se dejen engañar”: el enojo de Virginia Gallardo tras ser víctima de un delito

La panelista y un fuerte descargo.

Virginia Gallardo arrancó el 2021 a lo grande. Luego de un caótico año en el que se convirtió en mamá por primera vez, la panelista asume nuevos desafíos profesionales. El primer proyecto para la famosa llegaría de la mano de Aníbal Pachano, con quien comenzó a desarrollarse en la radio. Posteriormente, arribaría su flamante incorporación al panel de “Intrusos”, en medio del recambio de equipo tras la salida de Jorge Rial.

Muy abierta en sus redes sociales, Gallardo se mantiene permanentemente en contacto con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram y, ayer, se manifestó seriamente acerca de un ciberdelito del que fue víctima.

Al parecer, los internautas alertaron a la modelo correntina acerca de un perfil falso en la red social de la camarita, en el que utilizaban su nombre haciéndose pasar por ella. Preocupada por la situación, Virginia decidió salir a arrojar algo de luz al respecto.

A través de una historia en su perfil oficial, Gallardo dejó planteado el panorama y expresó claras palabras acerca de lo acontecido. Advirtiendo a sus seguidores acerca de no caer en ningún tipo de engaño, la panelista fue muy tajante.

“Gracias a los que me escriben para contarme acerca de una cuenta trucha. La mía es esta y está verificada, eso hace la diferencia. Lo demás es cuento. No soy yo, no se dejen engañar”, posteó la mamá de Martina.

Los ciberdelitos se encuentran muy en auge por estos días y la usurpación de identidad es uno de los más alarmante. Debido a ello es que Gallardo se manifestó acerca de la importancia de su cuenta verificada, que es la única señal para los usuarios garanticen la identidad de los propietarios de los perfiles de famosos. Tras dejar en claro la compleja situación, Virginia se manifestó aliviada y continúa disfrutando de su incomparable momento profesional.