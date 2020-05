“No lo hagan en sus casas”: Cande Tinelli mostró su nuevo (y drástico) cambio de look

Cande Tinelli es una de las famosas argentinas que está atravesando la cuarentena y mantiene al día a sus seguidores con detalles de su vida. Esta vez, la modelo y emprendedora (está al frente de su marca Madness Clothing) publicó una serie de fotos donde mostró su nuevo (y muy radical) cambio de look.

“Tusam siempre nos dijo: “puede fallar, no lo hagan en sus casas”. Yo lo ignoré. Perdón Tusi por no escucharte, perdón”, fue el cómico mensaje que escribió Cande Tinelli junto a las fotos de su nuevo y drástico look de pelo.