«No hay vacunas para todos» expresó el secretario de salud Pablo Acrogliano

El secretario de salud, Pablo Acrogliano, actualizó el parte de los posibles infectados con coronavirus.

Hasta el momento, hay 5 extranjeros en cuarentena en hoteles de la ciudad.

Hay 4 casos sospechosos (3 en el Hospital Municipal y 1 en el de la Asociación Médica). Los jóvenes están estables y hay un adulto mayor con insuficiencia respiratoria. Todos habían venido de viajes del exterior.

Por otro lado, hay 380 en aislamiento preventivo que son controlados periódicamente y se encuentran en cuarentena.

Con respecto a las vacunas, informó que el viernes llegan las de calendarios y después las anti gripales. «Hay que vacunarse pero no hay que salir desesperados. No es una urgencia», expresó y agregó, «no hay vacunas para todos. La anti gripal tiene indicaciones en los extremos de la vida y grupos de riesgo. Es resto no entra dentro de la obligatoriedad».