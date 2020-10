«No estamos en el pico, podría haber más casos»

PRINGLES, AL LIMITE DEL SISTEMA SANITARIO

Expreso el Doctor Luis González Estevarena, en relación al delicado momento que atraviesa Pringles con un total de 93 casos activos de Covid y el Hospital al límite de su capacidad.

Se siguen sumando importantes testimonios de especiales de la salud, en esta ocasión, el Dr Luis González Estevarena, Director de la UTI del Hospital Municipal de Coronel Pringles, informando sobre el difícil presente que se atraviesa.

«La presencia de pacientes graves y que requieren respirador es alta, la terapia está llena, tenemos 2 respiradores más, pero no dentro del área de terapia, estamos con mucha neumonía por Covid, que requieren oxígeno y asistencia respiratoria, el último mes y medio tuvimos muchos pacientes que necesitaban oxígeno, ahora tenemos pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica». Comenzó contando.

El comportamiento del virus parecer ser anárquico: «Tenemos un 70% de ocupación del área Covid, lo que vemos es que la presencia de la enfermedad y su evolución no se da en ámbitos cerrados, sino en ámbitos abiertos, no están apareciendo casos en geriátricos, sino que aparecen en la comunidad, con personas que tienen movilidad, pero hacen neumonías por Covid. El virus está con circulación libre en áreas de personas que deberían estar más protegidas, porque son personas que circulan, no permanecen en un área cerrada».

Consultado por la posibilidad de que los casos decrezcan o aumenten, dijo: «A mí me parece que no estamos en el pico, me parece, lo que pasa es que quiero ser prudente, no tengo una estadística certera, tampoco las hay, pero dado el nivel de circulación que hay, podríamos tener más casos. Tenemos muchos pacientes que necesitan el respirador y esos pacientes requieren un promedio de 10 -12 días de asistencia respiratoria, ya hay gente ocupando esos respiradores».

Agregó: «La realidad epidemiológica de Pringles es la misma en todo el país y en todo el mundo, del 100%, el 80% la pasa relativamente bien, cuadro gripal, algunos asintomáticos, o con diarrea, falta de olfato y gusto, algunas líneas de fiebre, solo eso, pero de ese 100% hay un 20% que no la va a pasar bien, hay un 5% que pasa a terapia y un 5% que va a morir, esto se repite en todos lados a grandes rasgos. Es importante que la gente que está enferma no circule, si tienen síntomas no circulen, esto va para largo, hay que tener todos los cuidados, lo que decimos siempre, ya uno está cansado de repetirlo».

Sobre la utilización de tratamientos que no curan, pero atenúan los efectos del Covid, mencionó: «Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo, el plasma de paciente recuperado, el ibuprofeno inhalado y la Colchicina, es un antinflamatorio que se utiliza para tratar la gota, entre otras cosas. Pero con lo que más experiencia hemos tenido es con el plasma de recuperados. Hay muchos artículos que dicen que no ha cambiado el pronóstico en los graves, en nuestra primera experiencia, pensamos que en los enfermos graves no cambiaría el pronóstico, pero en los enfermos moderados quizás sí».

Para finalizar, explicó: «Creo que la gente tiene que estar informada de 2 o 3 cosas básicas, circulación comunitaria y que hay muchos pacientes que ingresan por neumonía por Covid, algunos van a andar bien, algunas van a andar mal. Yo le he dedicado estos últimos 9 meses de mi vida al Covid, si de algo estoy seguro es de la contagiosidad que tiene, es súper contagioso, también estoy seguro que la evolución es anárquica, algunos les va bárbaro, a otros muy mal, hay gente muy dolorida por la muerte de seres queridos que no estaban para morirse, que no tenían un estado de salud que hiciera pensar en su muerte, esto ya no será una anécdota, será un momento muy doloroso en sus vidas, nosotros somos personas coherentes, tenemos mucha preocupación para con la salud nuestra y de la familia, respetamos el Covid, sabemos lo que significa, el daño que genera. No hay que mezclar política partidaria con salud, tenemos que seguir viviendo, produciendo, todo bárbaro, pero hay que decir lo que pasa, sin asustar a la gente, pero contar lo que pasa, este virus va a marcar un mito en la historia de la humanidad. Dentro de 50 años se va a seguir hablando de esto, habrá quienes lo superen y quienes no, y no hay que seguir con el dilema si es por o con Covid, eso es una pavada, un falso dilema, tenemos un virus de alta contagiosidad y que pone a la gente de cara a la muerte, lo vamos a enfrentar con políticas serias y claras, y no con falsos dilemas, a partir de ahí, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde».