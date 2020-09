«No es grato tener covid, pero estoy muy bien de ánimo y salud»

Facundo Laumann, jugador del plantel de Villa Mitre en el Federal A, dio positivo de COVID-19, no sabe dónde ni cómo se contagió pero aclara que hoy, a dos días de conocer el resultado, ya no evidencia síntomas de la enfermedad.

«Cuando empecé con los síntomas, el miércoles de la semana pasada creí que era un estado gripal, pero al perder el olfato me di cuenta que podía estar contagiado de coronovirus. Me hice el hisopado en el hospital Municipal y efectivamente dio positivo».

Facundo Laumann, jugador de Villa Mitre en el Federal A con COVID-19, le comentó a La Nueva. que no sabe cuándo ni cómo contrajo la enfermedad y que más allá de estar sorprendido, se encuentra en perfecto estado de salud y con buen ánimo.

«Ni idea cuando me contagié, aunque por mi trabajo fuera del fútbol (vende y reparte productos y elementos de limpieza) vivo en la calle. Respeto y cumplo con todas las medidas sanitarias, me cuido mucho y me higienizo permanentemente, pero…», relató «Facu», aislado en su domicilio desde el mismo momento en que evidenció los primeros síntomas.

«Tuve fiebre, dolor de cabeza, desgano, bastante tos y en los dos primeros días no le sentía olor a nada», señaló el defensor bahiense, «ciudadano de riesgo» por el simple hecho de andar de un lado para otro en la ciudad durante varias horas al día.

«Si todo sigue tan bien como hasta ahora, porque la voy llevando bárbaro, en 10 días más me dan el alta», agregó.

«Caruchita», con el resultado en la mano, lo primero que hizo fue llamar al presidente del club tricolor, Juan José Larroca, y también al DT del plantel profesional, Carlos Mungo.

«Ellos se tenían que enterar antes que nadie. En Villa Mitre se pusieron a disposición mía y de mi familia; la verdad 10 puntos».

Facundo ya no tiene síntomas, ni tampoco su señora (Leonela), quien vive en la misma casa y en los útlimos días apenas evidenció un simple resfrío.

«Es increíble que no se haya contagiado, pero bueno, vivimos aislados bajo el mismo techo. Ella se encierra en la habitación y yo estoy entre el comedor y la cocina. No nos cruzamos y todo lo que tocamos lo desinfectamos», admitió el central ex Olimpo y Tiro.

Por último, y sin hacer demasiado hincapié, Laumman se refirió al polémico twitter que publicó el vice aurinegro Alfredo Dagna: «El Maestro decía que el fútbol es para vivos; no para ventajeros! Entrenar en los parques en forma irregular no se puede, estamos en pandemia y para eso están los protocolos. Alguien se puede contagiar! Ahhh… ya se contagiaron».

«Trato de no leer ni escuchar nada. Primero y principal, Villa Mitre no tiene a todo su plantel a disposición y cada jugador, como en mi caso, sale a correr y a hacer la rutina diaria según el plan que nos pasa el Profe. Voy al gimnasio, a una plaza a trotar, pero solo, nunca me junté con un compañero ni diseñamos tareas en forma conjunta».

De esta manera, por sus declaraciones, el zaguero villamitrense echó por tierra ciertos rumores que indicaban que algunos integrantes de la plantilla practicaban en grupos, con elementos del club pero sin vestimenta que los identifique con los colores, en el parque de Mayo.