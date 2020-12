Nicole Neumann sobre su relación con Agustina Kämpfer: «No me hablo con ella».

Tras el fuerte cruce que protagonizó con Agustina Kämpfer por la legalización del aborto, Nicole Neumann confesó que no tiene temas en común con su compañera.

En la previa de la votación del Senado sobre la ley que despenaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, Nicole Neumann-ferviente opositora de la interrupción voluntaria del embarazo- protagonizó un cruce con Agustina Kämpfer, su compañera de Nosotros a la mañana.

La discusión entre las panelistas del programa conducido por el Pollo Álvarez surgió luego de que Agustina Kämpfer asegurara que el aborto es un problema de salud y pública y Nicole Neumann se mostrara en desacuerdo con lo expresado por su compañera.

Nicole Neumann en contra del aborto

«No es un tema de salud pública, salud pública es cáncer de mama que mueren muchas más mujeres por año, no tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo», dijo la modelo, tajante, ante el planteamiento de su compañera dejando en evidencia que no tiene ningún tipo de simpatía con ella.

Tras el tenso programa, la ex de Fabián Cubero fue abordada a la salida del canal por un reportero del portal Paparazzi, quien le preguntó si estaba todo bien con Agustina Kämpfer después del cruce que tuvieron.

«No crucé ninguna mirada, simplemente dije lo que opino yo sobre el tema, para todo el que lo quiera escuchar, nada más», dijo la panelista de Nosotros a la mañana refiriéndose al intercambio de opiniones que tuvo con su compañera.

Y después agregó: «A ver, ¿qué es estar todo bien? Claramente no tenemos las mismas opiniones en nada. Pero se respeta con quien se trabaja, ¿no? Específicamente no me hablo con ella, no tengo muchos temas en común. Pero no pasa nada».

En la misma emisión de Nosotros a la mañana la ex de Fabián Cubero detalló las razones por las que se opone al aborto: “primero, porque tengo 3 hijas, no se trata de mi cuerpo, son otros seres humanos. Lo que hay que evitar es el foco, la raíz. Lo clandestino no tiene que existir».

«Hay que cerrar lo que está mal, lo clandestino, y poner el foco en lo que hay que hacer para evitar eso. Primero la responsabilidad de la mujer a la hora de hacer ‘cosas’. Y después desde el Estado en lo que es educación y proveer a las mujeres de métodos anticonceptivos y la educación para saber cómo usarlos, para no tener que llegar a eso”, continuó Nicole Neumann.