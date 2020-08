Nicole Neumann quiere donar plasma para los enfermos de coronavirus

La modelo, recuperada del virus, comentó que se hará los estudios correspondientes para verificar si puede donar plasma.

Nicole Neumann contó este jueves que quiere ser donante de plasma para pacientes con Covid-19. En charla con el doctor Carlos Kambourian sobre la vacuna de Oxford que se producirá en la Argentina, la modelo contó que se está realizando los estudios para conocer si puede ser tiene intenciones de ser donante de plasma.

“Yo me estoy por hacer el estudio de anticuerpos para saber si puedo donar plasma”, explicó la rubia en el programa «Nosotros a la mañana», El Trece. Kambourian relató en este sentido que hay un estudio que se hacen los pacientes que ya padecieron coronavirus para conocer la cantidad de anticuerpos que tiene para saber si puede o no donar plasma, ya que si es bajo el número, no pueden ser donantes.

“Me mandaron a hacer un estudio previo para saber si puedo donar plasma y ayudar a otra persona que esté más complicada con el mismo virus”, expresó la modelo al respecto, que se recuperó del coronavirus.