Nicole Neumann habló sobre la prohibición de mostrar a sus hijas en las redes

Nicole Neumann implementa emojis y stickers para cubrir los rostros de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna en las fotos que comparte en las redes sociales. Esto se debe a la medida cautelar que hay vigente por parte de su ex marido, Fabián “Poroto” Cubero, y que tiene como fin preservar la identidad de las menores.

“Me parece estúpido que no puedas mostrar a tus hijas cuando el padre las muestra”, comentó en Instagram una seguidora de Nicole y ella respondió: “A mí también”. En otro posteo, otro usuario le consultó: “¿Por qué no sacás la cautelar a tus hijas así los dos las pueden mostrar. Son muy bellas las niñas”. Pero la modelo contestó: “Lo propongo haces meses. Debe ser a voluntad de las dos partes. Con la mía sola, no se puede”.