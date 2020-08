Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus

La modelo contó en vivo en Nosotros a la Mañana que el resultado del test de coronavirus le dio positivo. «Cuando supe entré en pánico», dijo.

Nicole Neumann dio a conocer en vivo en Nosotros a la Mañana (El Trrece) el resultado de los hisopados que tanto ella como sus hijas debieron hacerse la semana pasada debido a que la empleada, quien vive con ellas, de la modelo tiene coronavirus.

Aunque siempre se mostró muy cuidadosa de las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del coronavirus, el viernes pasado, Nicole Neumann puso en alerta a todos luego de trascender que su empleada doméstica, quien vive en su casa, había dado positivo al test de Covid-19. «En el medio empiezan haber un montón de rumores. Tengo dos fans de amor odio así que es imposible poder preservar cosas de la intimidad de las niñas, lamentablemente», arrancó diciendo Nicole tirando un palazo.

«Es verdad la señora que vive en casa, que trabaja en casa, dio positivo. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, le dije que se quedara encerrada en su cuarto hasta que pudiera gestionar el testeo. Por su puesto, las convivientes tenemos que hacer una cuarentena preventiva. Los chicos asintomáticos no se hisopan pero yo sí me hisopé», dijo en charla con el El Pollo Álvarez, conductor del envío.

Luego, sin más preámbulos, anunció: «Me dio positivo. Transito asintomática. No tuve fiebre, no nada. Me hisopé el día 4», contó , y explicó el curso de la enfermedad: «Ahora toman diez días del mínimo síntoma. A mí me dolía un poco la garganta, un poco de moco y nada más. A los diez días ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan, y me lo permiten vuelvo a trabajar», cerró Neumann.

«El viernes, fue mi día 10 (de aislamiento obligado), asi que el lunes podría volver a trabajar, si se animan», agregó.

«Cuando vi el positivo se me vino el alma al piso. Pensé que me iba a dar negativo, no porque me crea omnipotente, sino porque me cuido tanto, tomo cosas para levantar el sistema inmunológico. En un primer momento entré en pánico, me encerré en mi cuarto porque no sabía si salir o no. Pero tenía que cocinarle a mis hijas», contó. «Me dije ‘salgamos del pánico que paraliza», añadió, y dijo que desde ese momento empezó a cocinar con barbijo para resguardar a sus hijas.

La modelo, de 39 años, siempre se mostró muy cautelosa cuando salía de su casa para ir al estudio de Nosotros a la Mañana, o cuando llegaban alimentos o otros productos a su hogar. Continuamente compartió fotos usando guantes, explicando en videos cómo hacer barbijos caseros, usando alcohol, máscaras. «Se hizo todo bien, no hubo reuniones, no hubo nada. Un mínimo descuido del que tenés al lado listo. Es lo que está pasando en el mundo entero y nos tocó de cerca», señaló.

Desde Nosotros a la Mañana aclararon que Nicole Neumann no va al estudio hace dos semanas, por lo cual no tuvieron contacto con ella desde entonces y por eso no deben hacerse el hisopado.