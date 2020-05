Nicolás Wiñazki le respondió a Vero Lozano luego de ser imitado: «Quizás le afectó la cuarentena»

El periodista de TN cruzó a la conductora en medio de los cuestionamientos a las medidas de aislamiento social.

Este viernes por la tarde, Nicolás Wiñazki salió a responderle en su programa de TN a Verónica Lozano, quien horas antes lo había imitado en «Cortá por Lozano» debido a su posición en contra de la cuarentena. «Ayer conté algunas vivencias personales sobre la cuarentena que generaron una repercusión muy fuerte. No milité la anticuarentena, para nada, simplemente me hice preguntas», dijo el periodista que se había mostrado molesto por no poder ver a su sobrina recién nacida.

Todo había comenzado el jueves a la noche cuando Wiñazki exhibió cierta indignación con la extensión del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. «Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp», comenzó diciendo. «¿Está bien lo que está pasando? Esta cuarentena va a ser la más larga del mundo. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta?», continuó en su editorial.

Luego de ello, este viernes por la tarde, Lozano tomó su reclamo y decidió imitarlo cuando el doctor Jorge Tartaglione había indicado su preocupación por «la militancia anticuarentena». Fue entonces cuando la conductora trajo a colación los dichos de Wiñazki y expresó, cambiando el tono de voz: «Wiñazki… ‘Nació mi sobrina y no lo pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina'».

A las pocas horas, en su programa, el reconocido periodista por sus investigaciones contra la familia Kirchner cruzó a Vero Lozano. «Ayer conté algunas vivencias personales sobre la cuarentena que generaron una repercusión muy fuerte. No milité la anticuarentena, para nada, simplemente me hice preguntas. La Argentina ya tiene el récord mundial de cuarentena y está bien. Es increíble que me tenga que explicar a mí mismo, pero las repercusiones fueron increíbles», arrancó diciendo.