Nicolás Wiñazki contra Vero Lozano y Jorge Rial: «¿Hay un nuevo 678?»

Cuando el escándalo parecía llegar a su fin, Nicolás Wiñazki hizo declaraciones recargadas sobre Verónica Lozano y Jorge Rial en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), haciendo alusión al conflicto que tuvo la primera por la burla que esta hizo de él, y las chicanas que se lanzó con el último porque entrevistó a Susana Giménez y el rating de Todo Noticias.

Recordando el editorial que provocó la imitación de la conductora de Telefe, Ángel de Brito le preguntó al hijo de Miguel Wiñazki sobre qué pasó y cómo está Lena, la hija recién nacida de su hermana, Sofía.

«Nada, obviamente no pude conocerla. Pero está bien, está divina, creciendo, ya armó quilombo, pobre. Yo estoy muy asombrado con la repercusión, que sigue hasta el día de hoy. Yo hice preguntas lógicas sobre algo que le pasa a todo el mundo, y me pregunté simplemente hasta cuándo va a seguir todo esto y por qué. También me lo pregunto por mis hijos, tengo mellizos de tres años y una nena de cuatro que no pueden salir y no están yendo a clases. Es complicado. Vivo en provincia y la verdad es que es jodido», sostuvo el periodista con respecto al discurso que hizo preguntando por la prolongación del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.«Lo de Rial, qué sé yo. Fueron varios tuits, leí uno y le contesté, pero lo de Lozano me sorprendió porque ella es psicóloga. No sé por qué reaccionó así, yo dije que capaz que le afectó la cuarentena, no sé. No lo podía creer, y dije, ‘bueno, son las reglas del juego’, pero después cuando la ví, me quedé helado», disparó el conductor de TN Central con respecto a cómo se burló Vero de él, y reiterando así parte de lo que dijo en su descargo de la semana pasada.Al momento de hacer hincapié en su cruce con el conductor de Intrusos, el periodista de Clarín recordó uno de los más polémicos ciclos televisivos que hubo en la Televisión Pública durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. “Lo de Rial me parece que lo está haciendo con un montón de periodistas. ¿Hay un nuevo 678? Está pasando que hay mucha gente que está viendo lo que hacen los demás en el periodismo, mucha gente del espectáculo fijándose y hablando de los medios, con un discurso bastante politizado y del que no sé si hay alguien detrás, perteneciente a algún sector del poder”, argumentó Nicolás, dando como ejemplo a Dady Brieva, Marcelo Tinelli, Maximiliano Guerra y Susana Giménez, quienes en las últimas horas protagonizaron sus propios escándalos y controversias.Yanina Latorre le preguntó a su excompañero de Lanata sin filtro si cree que lo que hizo Verónica fue un pase de facturas por las investigaciones que hizo sobre su marido, Jorge El Corcho Rodríguez, pero Wiñazki evitó hacer conjeturas en su respuesta.«No sé, eso debería responderlo ella. Yo cuando hablé pensaba en que nunca escribí de los líos de Odebrecht, pero después al otro día me acordé que sí. Me los he cruzado en algún Martín Fierro, pero siempre tuvimos buena onda, y por eso me sorprendió. Por eso digo que es piscóloga y que eso es algo que se está preguntando toda la Argentina”, enfatizó el entrevistado.

Afirmando que la reacción del doctor Jorge Tartaglione a la burla de la conductora de Cortá por Lozano fue chocante, el periodista de Clarín contó que no charló en privado con ella. “Ya está, si no le salió de adentro… después también comentó ‘cuánto se cobra por ser trending topic’, creo que fue peor, como un boomerang. Le comenzaron a recordar las causas”, indicó, en referencia al mensaje que publicó Vero tras el estallido de las críticas hacia su persona en Twitter.

“Es una cosa muy loca que se ataque a alguien por la persona y no por los argumentos, ¿por qué no se pueda debatir realmente?», concluyó Wiñazki.