Nicolás Trotta, sobre el regreso a la presencialidad escolar: “No hace falta una vacuna para volver a clases”

El ministro de Educación Nicolás Trotta anticipó que mañana se reunirá con sus pares de diferentes provincias y tendrá noticias sobre el regreso a clases.

Las clases presenciales todavía no tienen fecha de regreso en tiempo de pandemia. Este lunes, el ministro de Educación Nicolás Trotta aseguró que mañana habrán más noticias sobre la vuelta a la presencialidad.

“Tenemos que aprender a vivir con el Covid. No hace falta una vacuna para volver a las clases, pero sí tiene que haber ciertos datos objetivos que nos permitan dar pasos sin exponer a nuestra comunidad educativa”, dijo el funcionario en diálogo con el canal de noticias A24.

De esta manera, Trotta se reunirá mañana martes 6 de octubre con sus pares de diferentes provincias para analizar una agenda que fortalezca el regreso a las escuelas. A su vez, el ministro apoyó al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien opinó que quienes deberían volver de manera inmediata a la presencialidad son aquellos que estén los últimos años de primaria y secundaria.

“Hay que permitirles cerrar bien a quienes terminan un ciclo y pasan a una nueva etapa de su vida“, apuntó en una conferencia virtual a través de Zoom. Y luego, agregó: “Hay que hacer un protocolo aprovechando los espacios en escuelas de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan terminar el año no debería ser un problema”.

“Tenemos una agenda de trabajo en común“, expuso Trotta con respecto a las declaraciones de Massa.

No obstante, no se mostró tan afín con las idas de Ciudad que tienen como proyecto la reapertura de escuelas para 6.500 chicos que no pudieron acceder por falta de recursos. “Queremos lo mismo, pero a veces tenemos tiempos distintos“, remarcó. También, señaló: “Es fundamental mantener el diálogo para encontrar un camino en común”.

Al igual que Massa y Trotta, el ministro de Salud Fernán Quirós se manifestó a favor del regreso a clases: “Un grupo de niños de 8 o 9 personas en espacios abiertos con reglas y normas es un escenario extremadamente más seguro de lo que está ocurriendo con ese niño en el día a día en su entorno familiar y barrial”.