Nicolás Trotta admitió que llevará “uno o dos años reorganizar toda la propuesta educativa”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, habló sobre el regreso de los alumnos a las aulas y se refirió a la “mirada distinta” que tuvieron con respecto a la Ciudad”.

En la mañana del lunes el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, brindó una entrevista y admitió que llevará “uno o dos años reorganizar toda la propuesta educativa”. De cara al regreso a las aulas, explicó que los estudiantes “van a acreditar los saberes que han adquirido y lo pendiente lo van a a tener que transitar el año próximo”.

En declaraciones radiales, el funcionario señaló: “Habrá un trabajo de diagnóstico al comienzo del próximo año para ver qué aprendizajes se dieron con el fuerte impacto educativo y remarcando que nos va a llevar uno o dos años reorganizar toda esta propuesta educativa a partir de lo que ha sido la pandemia”.

“Hacemos hincapié en las jornadas de capacitación docente y cómo los preparamos para recibir a los chicos a partir del impacto emocional y subjetivo que tuvo la pandemia con cada uno. Ningún docente ni niño transitó por esto. Imprimimos cuadernos con guías para el abordaje de esta problemática“, sostuvo el dirigente.

Sobre la propuesta de la Ciudad sobre retomar las clases de manera presencial en espacios abiertos expresó: “Es real que tuvimos una mirada distinta. Por eso intentamos salvar eso a partir de un indicador. No hay una mirada única sobre cuáles deben ser los pasos, pero nos pareció la manera más clara de llegar a un acuerdo con todas las jurisdicciones y permitir el diálogo con cada uno de los actores del sistema educativo”, planteó.

Y añadió: “Pero fuimos claros hace un mes con el Gobierno de la Ciudad cuando planteaban actividades de revinculación. Y nosotros, dados los indicadores epidemiológicos, planteábamos que no estaban dadas las condiciones. Eran dos miradas legítimas”.Por otro lado, sobre el semáforo epidemiológico señaló: “Permite clarificar para que no haya una disputa dialéctica en quién quiere volver y quién no quiere volver a las clases. Si el semáforo está en verde, aceleramos con los protocolos. Si da amarillo, llevemos adelante las tareas de revinculación. Y si da rojo, pongamos el esfuerzo entre toda la sociedad en cada localidad para mejorar los indicadores”.