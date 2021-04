Nicolás Kreplak no descartó que se tomen más medidas si sigue la ola de contagios

El viceministro de Salud bonaerense dijo que «si no cambiamos el estado de cosas no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar».

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, puntualizó que con la pandemia “estamos viviendo algo muy impresionante porque lo que sucedió en 4 meses del año pasado ocurrió en 4 semanas en el verano y ahora eso se dio en 4 días”.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que “si no cambian las situaciones de contagio no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar pero si hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo cuando no se toman medidas a tiempo, ya vimos el colapso de hospitales en otros países limítrofes”.

Kreplak destacó que “no hay brotes de la nueva cepa, no son de importancia para la cantidad de casos que tenemos en el país, es una pandemia donde las enfermedades respiratorias tienen capacidad de diseminarse y aumentan por el clima”.

En ese marco, sostuvo que “hay que tomar medidas rápidamente porque se ha visto un crecimiento de una semana a otra del doble de contagios y si no se toman ahora es realmente muy preocupante”.

Kreplak señaló que “no se puede hacer reuniones de más de 10 personas en espacios cerrados y abiertos, ya sea cumpleaños, reuniones familiares pero ahora lo que yo quiero es que directamente entendamos que no es momento de hacerlo aunque seamos menos de diez”.

“Estamos vacunando a un ritmo impresionante, tenemos un 60% de la población mayor vacunada, necesitamos 7 u 8 semanas para poder vacunar a las personas de máximo riesgo, y tenemos que ponernos en la cabeza que si nos piden que no ingresemos a un bar, no lo hagamos”, indicó.

Kreplak agregó que “en la Provincia venimos haciendo estudios y la verdad que todo aquel que recibió una dosis presenta una producción de anticuerpos elevadísimo y por lo tanto está muy bien la decisión”.

Finalmente, explicó que “estamos estudiando todo, lo analizamos con Nación y la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que articular entre todos, desde las posibilidades más drásticas hasta intermedias pero tenemos que tomar decisiones, si con esto no alcanza iremos tomando más medidas”.