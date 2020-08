Natalia Oreiro: «Argentina no es un país pobre, es un país injusto»

La cantante, feliz por el éxito de «Nasha Natasha», habló de la actual situación sanitaria que padece el país y también cómo fue la experiencia en Uruguay, su país de origen.

Natalia Oreiro se encuentra por estos días feliz a raíz del lanzamiento de «Nasha Natasha», su documental sobre la gira emprendida en Rusia en 2014. «Estoy todavía entendiendo las repercusiones, porque para mí esto es algo muy especial. Primero, porque no estoy acostumbrada a que se vean cosas mías personales, y abrí mi corazón y lo entregué a mucha gente que no me conoce, y eso para mí es súper fuerte», dijo acerca del contenido audiovisual publicado en Netflix el pasado 6 de agosto.

«Segundo, yo tengo con Rusia un vínculo muy especial, algo sentimental, emocional, y pienso que ahí está el secreto de la buena aceptación del documental. Es como derribar ese prejuicio que existe entre culturas que en apariencia son muy diferentes, pero que las unen las mismas cosas: la emoción, la infancia, quién te saca una sonrisa. Yo los amo; cuando hablo de Rusia, el corazón se me agranda», continuó en referencia al vínculo que la une a Rusia.

Por otro lado, consultada sobre cómo atraviesa la pandemia que mantiene en vilo al mundo, comparó su diferente desarrollo en Uruguay y Argentina. «A mí me da mucha alegría que Uruguay esté en una etapa mejor, me pone muy contenta por mis amigos, por mis papás y por el país en sí. Pero también tengo que reconocer que la Argentina es un país muy grande y son realidades muy diferentes. Me cuesta sentir que Uruguay está mejor», contó en declaraciones a «El planeta urbano».

En ese sentido, explicó: «Creo que el tener menos gente por metro cuadrado fue algo clave. Yo lo estoy viviendo con mucha responsabilidad y respeto en la Argentina, y también muy agradecida desde mi lugar de privilegio. Es un poco pedante o antipático hablar de cuarentena desde un lugar de privilegio. Yo tengo una casa, un espacio, mi hijo está bien emocionalmente, se puede trepar a los árboles en nuestro jardín. Ricardo y yo sabemos que cuando esto termine tendremos trabajo. Esa no es la realidad de la inmensa mayoría del país y de mis propios colegas, de mis amigos, que la están pasando muy mal».

«Nosotros tenemos los recursos para cuidarnos, pero hay gente que no tiene agua, que tiene que salir a la calle a ganarse el mango, que tiene que ir a comer a un comedor», reflexionó y luego, añadió: «Ojalá esto pase pronto, aprendamos algo como sociedad y seamos más solidarios entre nosotros. Sobre todo, una sociedad más equitativa, porque la Argentina no es un país pobre, es un país injusto».