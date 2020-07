Nació Filipa, la tercera hija de Pedro Alfonso y Paula Chaves

El actor compartió el momento con una foto publicada en su cuenta de Instagram.

Este sábado por la noche, Pedro Alfonso y Paula Chaves se convirtieron en padres por tercera vez. Finalmente, nació Filipa en el Sanatorio de la Trinidad ubicado en el barrio porteño de Palermo. Fue a través de parto natural y, según pudo saberse, el actor estuvo presente en el quirófano. Minutos después, pudieron captar el conmovedor momento mediante una foto que Peter compartió en su cuenta de Instagram.

«¡Bienvenida Fili! Ayer todo salió muy bien y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices», escribió el ex productor de Marcelo Tinelli junto a la imagen donde se los observa a ambos sonriendo junto a la pequeña recién nacida. Horas después del parto, sus primeros dos hijos, Olivia (de 6 años) y Baltazar (de 3 años) lograron conocer a su hermanita.

Cabe rescatar que Filipa nació el mismo día en que cumpliría años Jazmín de Grazia, gran amiga de Chaves, quien falleció en 2012. Sobre ella, la conductora de «Bake Off» había dicho hace un tiempo: «Sueño mil veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá y le cuento. Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo»