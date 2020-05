Murió Susana Ortiz, la «mala» de «Chiquititas»

La Asociación Argentina de Actores anunció a través de un comunicado en Twitter el fallecimiento de la reconocida actriz de 72 años.

La actriz Susana Ortíz, recordada por sus trabajos en «Chiquititas» y «Verano del 98» falleció en el mismo día en que cumpliría 72 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de Twitter: «Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortiz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable».

La artista cosechó una extensa carrera en cine, televisión y teatro. Algunas de las series en las que participó fueron «Herederos de una venganza», «Rebelde Way» mientras que en la pantalla grande trabajó en «Pinocho», «Incorregibles», «La canción de Buenos Aires» y «El mundo que inventamos».

Este jueves a la mañana, su hijo Alejo le había dedicado unas sentidas palabras en Instagra: «Hoy es el cumpleaños de Susana Ortíz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de ‘algunos’ médicos y ‘algunas’ personas de nuestra bendita obra social. Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. ¡Feliz 72, mamá! Te quiero».