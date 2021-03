Murió Sofía Sarkany, a una semana de haber sido madre

La diseñadora de 31 años e hija de Ricky Sarkany falleció este lunes en una clínica de la Florida, Estados Unidos.

La artista y diseñadora de 31 años Sofía Sarkany murió este lunes en una clínica de la Florida, Estados Unidos. El lunes 22 había sido madre de Félix junto a su pareja, Tomás Allende, por el método de subrogación de vientre.

La hija mayor de Ricky Sarkany, que heredó su pasión por el arte y el diseño, cerró los ojos una semana después de conocer a su bebé, rodeada por su familia.

Antes de entrar a terapia intensiva, les dijo a sus padres: “Fui muy feliz”. Esa fue su despedida.

Sofi, tal como la llaman sus amigos, siguió los pasos de su padre y luego de trabajar junto a él durante años, en 2011 se lanzó al mercado con su propia firma, Sofía, «inspirada en el lujo y lo original».

La joven artista estudió Historia del Arte en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y realizó la carrera de diseño gráfico.

Además, participó de varios talleres como pintura y dibujo, historia del arte, fotografía e ilustración digital. Y completó su formación de Bellas Artes en el Saint Martins College of Art and Design de Londres.

«Yo creé y decidí con total libertad, confiaba en lo que hacía y creo que, de alguna manera, él sintió esa seguridad. Somos padre e hija, ¡alguna conexión especial hay! Igualmente, como suelo decir siempre, la libertad con la que creé y decidí se basa en la educación que me dio Ricky como padre con mi mamá Graciela. ¡Son lo máximo!», había definido ella la relación con su familia en una nota tiempo atrás.

Según trascendió en las últimas horas, ser madre era uno de sus más grandes deseos. Por eso, ella inició con su pareja, Tomás Allende, todos los trámites correspondientes para el nacimiento de Félix.

El nacimiento del bebé llegó en un momento crucial para ella. Es que, si bien Sofía viene peleando contra un cáncer de útero desde hace dos años, en los últimos días la enfermedad se apoderó de su cuerpo. «Sigue respirando y queremos que se vaya en paz», comunicaron el fin de semana desde su entorno familiar.