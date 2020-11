Murió Hikari Yono, actriz de «Sailor Moon Crystal» y «Naruto».

La actriz de doblaje japonesa falleció debido a complicaciones que sufrió en el tratamiento de la enfermedad que padecía. Tenía 46 años.

La actriz japonesa de doblaje Hikari Yono, conocida por ser la voz de Kaolinite en Sailor Moon Crystal, Samui en Naruto, falleció el pasado 15 de noviembre debido a complicaciones en el tratamiento de la enfermedad que padecía.

Por medio de la cuenta de Twitter de Yono, la familia dio la triste noticia a sus seguidores: «Para todos, somos la familia de Hikari Yono. Yono se encontraba bajo tratamiento médico, pero falleció el pasado 15 de noviembre», anunciaron sin brindar detalles de su deceso. El posteo continúa: «Vivió una vida durante la cual se entregó con pasión a su trabajo en la actuación de voz. Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a todos aquellos que la apoyaron en vida. Que la voz de Hikari Yono perdure en la industria y siempre se le recuerde a través de ella», reza su mensaje.

皆様へ よのひかりの家族です。よのは病気療養中でしたが、2020年11月15日に永眠致しました。声の仕事を愛し抜いた人生でした。生前よのを応援して下さったすべての皆様に心より感謝申し上げます。よのひかりの声は作品の中で生き続けます。どうか作品と共によのの声を忘れないでいてあげてください — よのひかり (@PikaYono) November 20, 2020

Yono se graduó en el Colegio de Arte de la Universidad de Nihon. Su carrera en el doblaje del anime comenzó en 2001. Sus papeles en el anime incluían Samui en Naruto: Shippuuden, Kaolinite en Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III, Yoshino Uehara en Gantz y Mother Okojo en Shiawase Sou no Okojo-san.

También trabajó como narradora de televisión y actriz de voz para doblajes japoneses de películas y televisión extranjeras, y estuvo activa hasta que cayó enferma esta primavera, aunque ni ella ni su familia especificaron qué enfermedad la aquejaba.

Hikari Yono narraba el programa de Fuji TV «Chokugeki LIVE Goody». (GOODY! GOOD DAY!) y dobló voces para las películas de acción en vivo Catch Me If You Can, fue Emily Charlton en The Devil Wears Prada, The Grand Budapest Hotel, Wonder Woman, y también prestó su voz para Michael Burnham en Star Trek: Discovery entre otras.

Fue la narradora en Burn the Witch, y tuvo diversos roles en la franquicia de Harry Potter.

En los últimos años puso su voz para el icónico papel de Melissandre, la sacerdotisa del dios R’hllor y la más cercana consejera de Stannis Baratheo – en la aclamada serie de HBO era interpretada por Carice van Houten- en Game of Thrones, ganándose el corazón de todos sus seguidores.