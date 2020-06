Murió el hermano de Pamela David

Franco David, hermano de la conductora, se quitó la vida en su casa, en la localidad santiagueña de Añatuya. Tenía 22 años. Los detalles.

Pamela David atraviesa uno de sus peores momentos de su vida. En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de su hermano, Franco David, quien se quitó la vida en el patio de su domicilio de la localidad santiagueña de Añatuya.

Franco David, hermano de Pamela, de apenas 22 años, tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Según informó el sitio El Liberal, citando fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Una mujer llamó pidiendo ayuda a la Seccional 5° porque su hijo estaba encerrado en una habitación en el fondo de su vivienda, sin responder a sus llamados.

Los efectivos lograron ingresar al lugar y encontraron al joven ahorcado con una sábana. De inmediato procedieron a descolgarlo y trasladarlo al hospital Regional, en donde finalmente murió.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscal Belkis Alderete, aunque en principio se ha descartado la participación de otras personas en el terrible hecho.

La noticia causó conmoción en el entorno de Franco, que no tardaron en expresar su dolor en las redes sociales y extender su pésame a la familia. «No lo puedo creer,tenias tanto por vivir y decidiste quitar tu vida de esa manera..Te juro que no encuentro razones pero lo único que agradezco es haberte conocido. Fuiste una gran persona. Me voy a quedar con el recuerdo de tu sonrisa y de las pocas veces que compartimos momentos. Que en paz descanses, Franco», escribió una de sus amigas en Facebook.

«Hoy llegué abrir el negocio y me encontré con esta triste noticia, anoche pasaste como todos los días a decirme que el martes me ibas a traer la camperita que siempre usabas y te la pedía. Y hoy tuve que verte como te llevaban. Espero que en el cielo encuentres la paz que aquí no la tenías. Que Dios les de la fuerza a tu mamá y tu hermana y papá que hicieron todo por vos a seguir adelante. Es algo increíble, pero que tu alma en paz descanse, Dios te tenga en la gloria y en tu descanso eterno. Un abrazo y hasta pronto. Siempre quedarán todos los momentos de chiquitos compartidos con vos y la flor. No sé en qué momento tu vida cambió rotundamente. Pero siempre te recordaremos con tus sonrisa y tus saludos todos los días. Que en paz descanses Franco», manifestó otra amiga consternada.

Por el momento, Pamela David, quien se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Mendoza junto a su familia, no se ha pronunciado públicamente.

Tiempo atrás, durante una entrevista con Luis Novaresio, la ex figura de América y actual conductora de PamLive se había referido a su familia: “Somos siete hermanos, tres de mamá y papá: Cristian, Carina y yo. Y mi papá tiene a Franco, María Florencia, Lucas y Carolina”, explicó la conductora, cuyos padres, Patricia y Alberto, se separaron cuando ella tenía 15 años.