Murió el actor Gustavo Guillén a los 57 años

Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Guillén. A través de su cuenta de Twitter, el periodista contó que el actor murió en La Plata, donde se encontraba internado y fue intervenido. «Estaba tratándose por un cáncer. Tenía dos hijos: uno de 16 (Valentino) y uno de 3 (Pedro)», escribió.

En 2007 fue participante de Bailando por un sueño, donde hizo pareja con la uruguaya Abigaíl Pereyra. En ese certamen conducido por Marcelo Tinelli, llegó hasta la decimocuarta gala, de axé y charleston, donde fue eliminado en el teléfono por Rocío Marengo.

Su trayectoria de más de tres décadas incluye numerosas ficciones televisivas y obras teatrales entre cuyos títulos se encuentran Perla Negra, Mía solo mía, Ricos y Famosos, Dulce Ana, Los ángeles no lloran y Muñeca Brava.

Sus últimos trabajos en la televisión fueron con papeles secundarios en varias ficciones, como Chiquititas (200), Floricienta (2004), Condicionados (2012), Solamente vos (2013), Somos familia (2014) y Quiero vivir a tu lado (2017). A fines del año pasado, fue acusado de violencia de género por su exesposa, Luciana Abelanga, pero la denuncia no prosperó en la Justicia. En ese entonces, el galán se defendió en los medios. «Fue una situación irreal en la que por la falta de comunicación llegamos a instancias tremendas. Se juntaron algunas cosas y terminamos insultándonos en situaciones límite. Eso quedó en un marco de violencia de género, pero no lo fue, y me ocasionó un trastorno tremendo. Me coartó la posibilidad de trabajo. Fue una situación ambigua. Quisimos formar un proyecto de familia y fue doloroso ver cómo se desacomodó todo, y con una criatura chiquita de por medio. Luciana es la mamá de mi hijo, Pedro, y está todo bien ahora, no hay nada en manos de la Justicia», declaró en Incorrectas a mediados de noviembre de 2019.

Desde hace años estaba alejado de la pantalla chica y abocado a la música, con su banda de rock Fuera de Peligro, la asignatura que tenía pendiente y pudo concretar. Su último posteo en Instagram, justamente, fue sobre su grupo, el 3 de mayo.