Murió de coronavirus el jubilado que organizaba marchas anti cuarentenas

«Creía que era un resfrío como cualquiera», expresó su prima.

Ángel José Spotorno murió el pasado 16 de junio por coronavirus en su departamento ubicado en el barrio porteño de Mataderos. El deceso se produjo luego de haber participado activamente en las redes sociales desde donde organizaba marchas en contra de la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno. «De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada», contó su prima, Marita Riera.

Spotorno era un jubilado de 74 años, quien visitaba a su tía cada dos semanas para almorzar juntos. «Un día él me dice ‘fui a la concentración en el Obelisco’. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva», relató la mujer a Infobae. «A la semana me llama y me dice: ‘Me la pesqué'», dijo.

Según lo explicado por la prima, el 10 de junio comenzó a sentirse mal, con falta de aire, de forma que consultó en el Hospital Álvarez. Allí le midieron la temperatura y le recomendaron tomar paracetamol y hacerse vapores de sal. A los tres días, se dirigió nuevamente al centro de salud debido a cierta mucosidad que tenía. Sin embargo, los médicos le indicaron que debía ser una alergia, por lo que le aconsejaron que abriera las ventanas de su casa. Finalmente, el 16 del mismo mes, lo encontraron sin vida en su domicilio tras no responder los llamados de sus hijas.

«El creía que era un resfrío como cualquiera. Era anti. Se murió pensando que tenía una alergia, aunque se asustó un poco cuando me dijo ‘me la pesqué’. Me preocupa porque no sé cuanta gente debe estar pensando lo mismo», precisó Riera. «Ni sé si usaba barbijo. Y saludaba a todos, hasta al policía de la esquina. Él estaba tranquilo, decía que nadie lo iba a frenar», concluyó